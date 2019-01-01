ТОП-5 отличных фильмов 2019-го года, которые вы могли пропустить

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Отличные фильмы 2019 года /Flickr

Год постепенно подходит к своему завершению и за этот период в прокат вышло невероятно огромное количество как хороших, так и плохих фильмов. Мы вспоминаем только те, с которыми можно с удовольствием провести время, но некоторые из них, к сожалению, могли пройти мимо своего зрителя и остаться незаслуженно незамеченными. Именно поэтому редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 хороших лент 2019-го года, которые вы могли пропустить.

Арахисовый сокол

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Зак проживает вместе со стариками в доме престарелых. Он - сирота и у него есть задержка в развитии. Он много раз пытался сбежать из этого места и теперь у него получилось. По пути он встретил одного мошенника, с которым вместе отправился на поиски своей мечты. И в то же время его начала искать медсестра.

Куда ты пропала, Бернадетт?

У главной героини есть все - хорошая работа, любящие муж и дочь, прекрасный дом, а также она лучше всех соседок. Но в один день она просто-напросто исчезает без следа, отправившись на поиски себя и своего счастья.

Король

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Одна из последних лент на Netflix, рассказывающая о принце Уэльском, который вел разгульный образ жизнь, но, потеряв отца и брата, вынужден был занять престол. Тогда он начинает решать проблемы заговоров и восстаний, но французская монархия не проявляет к нему уважения.

Щегол

Теодор потерял свою мать во время теракта в музее и там же умирающий мужчина передал ему одно дорогое кольцо и картину. Но лишь потом парень поймет, что именно эти ценности станут своеобразным ключом для него в мир искусства.

Yesterday

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Когда-то Джек был самым обычным и неудачливым парнем. Но в одно утро он проснулся в мире, где никто не помнил о существовании многих важных вещей, в том числе и группы Beatles. И теперь у него есть все шансы стать настоящей суперзвездой с новой жизнью.

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