ТОП-5 драйвовых и захватывающих боевиков о крутых парнях

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Фильмы о крутых парнях /Flickr

Неподражаемые главные герои, опасные враги и ситуации, помощь другим, зрелищность, острый сюжет - все это не про супергеройское кино, а про шикарные и захватывающие боевики о тех, кто своими силами и умом решает важные задачи. С ними с радостью можно коротать свободные вечера, просто наслаждаясь тем, что происходит на экране, ненадолго забывая обо всем и не напрягая голову.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 боевиков о крутых парнях.

Великолепная семерка (2016)

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Зрелищный вестерн о семерых отважных мужчинах, которые то и дело попадают в самые разные приключения. Но на этот раз они оказываются в одном городке, жителей которого терроризирует банда грабителей. И эти ребята собираются вершить правосудие.

Жажда смерти (2017)

Главный герой - врач, который возвращает людей к жизни после не самых законных передряг. Но однажды его жена и дочь становятся жертвами криминала, а преступность начинает заполнять все, что только возможно, когда полиция бездействует. Тогда он станет народным мстителем, о котором заговорят все.

Тебя никто здесь не было (2017)

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Бывший агент ФБР соглашается помочь одному политику в поисках его дочери, которую, вероятнее всего, похитили и отправили в бордель для несовершеннолетних. У него удается ее спасти, вот только ко всему этому он узнает, что за этим делом стоят очень влиятельные лица.

Великий уравнитель 2 (2018)

Роберта Маккола, бывшего спецагента, кто-то считает уже мертвым, кто-то пропавшим, и только бывшая коллега Сьюзен знает, что он до сих пор помогает нуждающимся в беде. Но он узнает, что ее ликвидировали, пытаясь выдать это за ограбление. Поэтому Роберт решает найти виновных и разобраться с ними.

Форсаж 8 (2017)

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Восьмая часть экшен-серии о крутых автомобилях и команде друзей, которые уже прошли через многое вместе. Но в этот раз их дружба начнет давать сбой, когда на пути встанет безумно привлекательная женщина, являющаяся опасной киберпреступницей.

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