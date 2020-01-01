ТОП-5 зрелищных фильмов про спецслужбы

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Фильмы про спецслужбы /Flickr

Они умеют блестяще выполнять свою работу, скрываться, владеют разными видами оружия, боевыми искусствами, но при этом их задания разнообразны и даже бывают неудачи. Они - крутейшие агенты специальных или секретных служб. И именно о них редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала ТОП-5 зрелищных и захватывающих дух фильмов.

007: Координаты Скайфолл

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Одна из лучших новейших частей Бондианы, в которой агента 007 после очередной миссии признали погибшим, а важная секретная информация исчезла. После крупного провала были ликвидированы многие сотрудники МИ6, но Бонду придется вернуться и взяться за сложнейшее задание в своей карьере.

Афера под прикрытием (2016)

В центре сюжета - реальная история федерального агента Роберта Мазура, который вместе с одним оперативником должен был внедриться в преступную группировку с целью раскрыть криминальные схемы наркокартеля Пабло Эскобара.

Взрывная блондинка (2017)

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Опасная и сексуальная агентка Секретной разведывательной службы Ее Величества отправляется в Берлин, чтобы вернуть одно важное досье. Но именно там ей придется попасть в опасные сети смертельных шпионских игр вместе с одним агентом под прикрытием.

Миссия невыполнима: Последствия (2018)

Продолжение культовой серии боевиков, в котором последователи Солома Лейна, пойманного Итаном Хантом, пытаются заполучить плутоний и устроить ядерную катастрофу. Но команде Ханта предстоит попытаться не только спасти жизни миллионов людей, но и сделать тяжелый и значимый выбор.

Kingsman: Золотое кольцо (2017)

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Секретная служба Британии под названием Kingsman оказалась уничтожена, но выжившие агенты узнали, что существуют их американские коллеги - Statesman. Теперь они должны попасть к ним, чтобы объединиться и противостоять новому опасному и необычному врагу.

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