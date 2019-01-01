ТОП-5 фильмов, которые спасут самый скучный вечер

Поделись







Фильмы на скучные вечера /Flickr

Бывает, что все свободное время расписано до секунды, а бывает и наоборот, когда заняться, казалось бы, и вовсе нечем, а к тому же становится невыносимо скучно. Тогда на помощь приходят динамичные, интересные, зрелищные и просто-напросто отличные фильмы. Именно пять таких собрала редакция сайта Afisha.bigmir.net в данной подборке.

Перестрелка (2016)

Читай также: ТОП-5 фильмов, с которыми запросто можно отвлечься от всего

Отличный боевик о том, как может с крахом провалиться одна подпольная сделка, и к чему это может привести. Все хотят заполучить кейс с крупной суммой, но, когда договориться на словах не получается, в ход идут стволы.

Убийца (2015)

Агент ФБР Кейт Мэйсер присоединяется к элитному спецотряду по борьбе с наркотиками, которые планируют опасную миссию на границе между Мексикой и США. И в этой команде есть один загадочный человек, который оказывает помощь, но свое истинное лицо раскроет лишь со временем.

Два папы (2019)

Читай также: ТОП-5 потрясающих драм 2019 года

Свежая лента от с Джонатаном Прайсом и Энтони Хопкинсом, события которой разворачиваются в Ватикане, когда Папа Римский Бенедикт XVI отрекся от престола, а сменил его Папа Франциск. И оба они пытаются по-своему укрепить в вере современный мир и самих себя.

Зеленая книга (2018)

Главный герой - вышибала по имени Тони, который любит без умолку болтать, но сам не блещет умом. Оставшись без работы, у него появляется шанс стать водителем и телохранителем одного чернокожего музыканта, который собирается ехать в тур. И все это происходит в нелегкое время для их тандема, но эта поездка однозначно изменит их жизни.

Паразиты (2019)

Читай также: ТОП-5 сильных триллеров

Обычная корейская семья, состоящая из отца, матери, сына и дочери, живет далеко не богатой жизнью, постоянно пытаясь где-то подзаработать. Но когда у сына появляется возможность устроится на приличную работу, он начинает постепенно задумываться, как бы туда протащить и свою сестру.

Ранее мы писали о пяти фильмах 2019-го года, которые вы могли пропустить