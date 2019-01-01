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Отличные фильмы на вечер /Flickr

В конце недели или в ее средине очень важно отвлекаться хотя бы ненадолго от всех дел, забот и даже проблем. И в этом как нельзя лучше помогают хорошие фильмы. С ними можно получить порцию хорошего настроения, задуматься о чем-либо важном или просто увлеченно насладиться зрелищем.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 фильмов, с которыми запросто можно отвлечься от всего.

Ночные игры (2018)

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Однажды брат главного героя организовывает ночные игры с загадочным квестом - его похищают и нужно выяснить, где же он и что случилось. Но по мере решения головоломки игроки начинают осознавать, что все это не шоу, а самое настоящее опасное дело. И эта ночка может оказаться слишком жаркой для них.

Шазам! (2019)

Бодрый и зрелищный супергеройский экшен об одном смелом пареньке, который однажды попал в таинственное место, где волшебный старик наградил его суперсилами. Теперь ему стоит лишь выкрикнуть слово Шазам!, и он превратиться во взрослого героя, обладающего суперспособностями.

Здравствуй, Папа, Новый год! (2015)

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Яркая комедия, которое может зарядить праздничным настроением. В центре сюжета - отец двоих детей, который вернулся в семью, но теперь его жена замужем за другим, примерным мужчиной и семьянином. И ему нужно добиться расположения своих отпрысков.

47 ронинов (2013)

История о загадочном страннике, который оказался предан всеми и был продан в рабство. Но он должен стать настоящим мстителем, одним из 47 ронинов - воинов, которые не боятся смерти и готовы восставать против темных сил.

Полтора шпиона (2016)

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Что может случиться через много лет с одноклассником, которого в школе все унижали? Ответ прост - он может стать огромным качком и секретным шпионом, найти тебя в соцсетях и добавиться в друзья. Это и произошло с главным героем, жизнь которого перевернулась с ног на голову.

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