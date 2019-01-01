ТОП-5 отличных и зрелищных фильмов про апокалипсис

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Фильмы про апокалипсис /Flickr

Апокалипсис и все, что с ним связано - это волнующе, зрелищно, а иногда даже красиво. Но только тогда, когда это в хорошей кинокартине, которая поможет с эмоциями и острыми ощущениями от просмотра провести свободный вечер. И именно пять таких фильмов собрала редакция сайта Afisha.bigmir.net в данной подборке.

Знамение (2009)

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Один профессор однажды обнаружил письмо с цифрами, расшифровав которое, выяснил, что мировые бедствия неким образом связаны. Но самое главное - трагедии не избежать и в будущем. Однако он может попытаться все предотвратить.

Ищу друга на конец света (2011)

События этой фантастической драмы разворачиваются во времени, когда к нашей планете приближается большой астероид. И пока все люди паникуют и пускаются во все тяжкие, мужчина по имени Джордж отправляется на поиски своей школьной подруги.

2012 (2009)

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Наверняка, многие из нас помнят, как людям пытались забивать голову концом света, который должен состоятся в 2012-ом году. В реальности его не произошло, а вот в 2009-ом на эту темы вышел отличный фильм, в котором показан настоящий апокалипсис, захватывающий дух.

Мертвые не умирают (2019)

Новая картина от живого классика Джима Джармуша, в центре сюжета которой - американский городок, в котором перестают работать телефоны, убегают в лес звери и происходят многие другие аномалии. Оказывается, эти вещи накрыли весь мир. И ничего хорошего они не предвещают.

Война миров Z (2013)

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Главный герой - бывший сотрудник ООН, который попадает в самый эпицентр ужасных событий, связанных с эпидемией вируса, который превращает людей в зомби. И пока вся планета подвергается заражению, он пытается отыскать противоядие, рискуя всем, что у него есть.

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