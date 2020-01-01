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Мистические ленты /Flickr

Мистические истории, загадочные явления, потусторонние силы, привидения, необъяснимые и таинственные события - все это всегда интересует и привлекает людей, как и многое из необычного. Редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала ТОП-5 мистических фильмов, которые прикуют к экрану и погрузят в невероятную историю.

И гаснет свет… (2016)

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Главная героиня, будучи еще маленькой, не знала, где реальность, а где - нет, когда погасал свет. Теперь она выросла, но то же самое случается и с ее младшим братом. И это пугающее нечто возвращается в ее жизнь, но она уже близка к разгадке, хотя их жизни все равно остаются в опасности.

Солнцестояние (2019)

Праздник дня летнего солнцестояния в одном отдаленном шведском поселке всегда сопровождается необычными мистическими обрядами. И группа молодых людей отправляется туда, чтобы посмотреть на все это. Только действия местных жителей на самом деле вовсе не безобидны.

Астрал (2010)

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Главные герои, переехавшие с детьми в новый дом, начинают замечать странные вещи, а после этого их десятилетний сын впадает в кому. Теперь за мальчиком нужен постоянный уход, а загадочные явления продолжают пугать семью. Но вскоре выясняется, что он связан с потусторонним миром.

Аннигиляция (2017)

Упавший на Землю маленький метеорит необъяснимым образом меняет все вокруг. Профессор по имени Лина уже год оплакивает потерю мужа, погибшего на секретном задании. Но однажды он живой возвращается домой, однако его состояние оставляет желать лучшего. И по дороге в больницу их забирают военные, ведь, как оказалось, он - единственный, кто вернулся с мистической зоны.

Суспирия (2018)

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Главная героиня - молодая американская девушка, приехавшая в Берлин, чтобы танцевать в знаменитой труппе. И она сразу проявляет свой талант, но замечает, что в стенах студии творится нечто сверхъестественное. И ей предстоит выяснить, в чем же тайна этого места до того, как она станет его очередной жертвой.

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