ТОП-5 классных сериалов от CW, которые стоит смотреть

Поделись







Сериалы от CW /Flickr

В нашей серии подборок уже было множество сериалов, шоу и проектов от всемирно известных телеканалов и стриминговых сервисов, однако их список можно продолжать еще очень долго, чем мы и занимаемся. На этот раз редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала подборку ТОП-5 отличных сериалов от канала CW Television Network.

Стрела (2012 - наше время)

Читай также: ТОП-5 новых сериалов от Netflix

Супергеройский сериал, рассказывающий о богатом человеке Оливере Куинне, который когда-то пропал на острове, но теперь вернулся. Вот только испытания, которые он пережил, изменили его навсегда. И теперь он намерен надеть костюм, маску и отправиться вершить правосудие. Но на его пути будет множество преград и опасных врагов.

Сотня (2014 - наше время)

Девяносто семь лет прошло со времен атомной войны, когда вся цивилизация была уничтожена. На орбите Земли летает космический корабль, где находятся выжившие после катастрофы. И оттуда отправляют малолетних преступников, которые первыми станут на разрушенную Землю.

Ривердэйл (2017 - наше время)

Читай также: ТОП-5 классных сериалов про шпионов

История об Арчи Эндрюсе и его друзьях, живущих в городке под названием Ривердэйл. Вместе они решают исследовать тот мир, который хранится за фасадом жизни жителей этого места. Он наполнен тайнами и очень странными вещами.

Я - зомби (2015 - 2019)

Оливия - студентка медфака, которая на одной вечеринке по стечению обстоятельств стала зомби. Она устроилась на работу к одному медику, чтобы иметь доступ к мозгам, которые позволяют ей поддерживать человеческую сущность. Но есть одно но - она видит воспоминания тех, чьи органы съедает. И об этом узнают детективы полиции.

Флэш (2014 - наше время)

Читай также: ТОП-5 отличных сериалов от SyFy

Еще в детстве Барри Аллен потерял мать и мечтал стать настоящим супергероем. Он работает судмедэкспертом и однажды произошел один необычный взрыв в городе, из-за которого он обрел суперспособности - высокую скорость. Его мечта сбылась, вот только сверхсилы получили и другие люди.

Ранее мы писали о пяти биографических сериалах, которые смотрятся на одном дыхании