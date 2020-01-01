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ТОП-5 классных сериалов, основанных на мощных книгах

Подборка сериальных экранизаций книг
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Сериалы по книгам
Сериалы по книгам
/Flickr

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку из пяти отличных сериалов, которые основаны на мощных книгах. Конечно, можно долго спорить, что лучше - первоисточник или экранизация, но мы рекомендуем судить о них в отрыве друг от друга, просто наслаждаясь просмотром серий.

  1. Убивая Еву (2018 - наше время)

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Отличный сериал о двух женщинах - аналитике MI5 и наемной убийце, основанный на триллерах Люка Дженнингса. Их напряженная игра в кошки-мышки перерастает в одержимость друг другом.

  1. Рассказ служанки (2017 - наше время)

Экранизация романа Она же Грэйс от Маргарет Эдвуд, рассказывающая историю о мире будущего, которым правят военные. И в этом тоталитарном обществе появилась проблема с рождаемостью, ведь только каждая сотая женщина может воспроизводить потомство. Поэтому семьи и берут к себе служанок - суррогатных матерей.

  1. Американские боги (2017 - наше время)

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Главный герой сериала, основанного на одноименной книге Нила Геймана - человек по имени Тень, который хотел жить спокойной жизнью с женой, но та умерла. Его самолет, в котором он летел на похороны, попадает в шторм, а человек на соседнем кресле, как оказалось, знает о нем слишком много. Он предупреждает его о будущем, и это меняет его жизнь навсегда.

  1. Ты (2018 - наше время)

Хит от Netflix, снятый по книге Кэролин Кепнес, рассказывает о менеджере книжного магазина, встретившего молодую писательницу. Он начинает искать о ней любую информацию в Сети, постепенно становясь одержимым, а также устраняя все препятствия на пути к ней.

  1. Большая маленькая ложь (2017 - 2019)

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В основу сериала о жизни маленького и уютного городка легла книга Лиан Мориарти с одноименным названием. Но за красивым фасадом каждой из семей хранятся свои проблемы, иногда переходящие черту. И главным героиням предстоит помочь друг другу в непростые времена.

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Источник: Afisha.bigmir.net
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