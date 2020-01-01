ТОП-5 отличных сериалов про вампиров, которые скрасят досуг

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Сериалы про вампиров /Flickr

Сериалов выходит все больше и больше, а их разнообразие не может не удивлять. Поэтому, конечно же, каждый может найти что-нибудь для себя. На этот раз редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в одну подборку пять отличных сериалов про вампиров, которые однозначно скрасят ваш досуг.

Настоящая кровь (2008 - 2014)

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Вампиры уже пару лет как вылезли из своих гробов, заявили о правах, а убивать у них и вовсе нет потребности, ведь уже изобретена синтетическая кровь. Но, традиционно, не все люди оказались рады кровопийцам, да и не все вампиры отказались от настоящей кровь. В центре сюжета - обычная девушка, которая умеет читать мысли людей. И из-за этой способности у нее появляются как друзья, так и враги.

Чем мы заняты в тени (2019 - наше время)

В 2014-ом вышел комедийный фильм Реальные упыри, который теперь стал сериалом. Сюжет рассказывает о жизни трех вампиров. Все просто - они втроем обитают в большом доме, общаются, ссорятся, даже влюбляются. Но им также нужно выживать в обычном мире, учитывая, что где-то нужно добывать кровь.

Дракула (2013 - 2014)

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Односезонный проект, события которого разворачиваются в 19-ом веке. Прикинувшийся американским предпринимателем граф Дракула приехал в Лондон. Его цель - современная наука, а точнее - новые технологии электричества. Именно они могут помочь сделать ночь светлее.

Штамм (2014 - 2017)

Однажды в нью-йоркский аэропорт приземлился самолет, наполненный трупами. Туда экстренно выезжает главный эпидемиолог и ученые, которые позже выясняют, что пассажиры на борту заражены вирусом вампиризма. И если все это перерастет в эпидемию, то человечество сможет умереть. А в это время в обществе начинается паника.

Дневники вампира (2009 - 2017)

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И, конечно же, нельзя было обойтись без культовых Дневников о подростках Елене и Джереми, лишившихся родителей из-за автокатастрофы. Однажды в их школе появляется новенький Стэфан, у которого есть брат Дэймон. Они - древние вампиры, один из которых является добрым, а другой - злым. И у Стэфана с Еленой появляется взаимная симпатия.

+ Бонус:

Американская история ужасов: Отель (5 сезон)

Можно посмотреть и весь этот сериал-альманах, однако темы вампиров касается именно пятый сезон. В нем присутствуют нарастающая атмосфера ужаса, потрясающие декорации и интереснейший сюжет. В общем, все то, за что полюбили Историю с самого начала.

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