Что смотреть на карантине: ТОП-5 классных комедийных сериалов

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Комедийные сериалы /Flickr

На карантине очень важно оставаться в хорошем настроении и точно не будет лишним найти что-нибудь, что поможет качественно скоротать свободное время. С этими задачами с легкостью справляются отличные комедийные сериалы, которые можно смотреть залпом. И пять таких редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в этой подборке.

Сообщество (2009 - 2015)

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Отличный сериал о студенческом сообществе, в котором состоят самые разные люди - домохозяйка, неудачники, отличники, двоечники и даже пожилые люди. Все они стараются сохранять трезвый рассудок, а также попадают в различные увлекательные ситуации.

Последний настоящий мужчина (2011 - наше время)

Майк Бакстер - брутальный мужчина, разъезжающий на пикапе, которого уважают и боятся на работе. Вот только дома он находится под каблуком у своих женщин - жены и трех дочерей. И когда у его любимой выпала возможность вернуться на работу (да еще и с повышением), Майку выпала задача больше времени проводить дома.

Бруклин 9-9 (2013 - наше время)

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Если вам по душе причудливые персонажи, курьезы, много юмора и комедии о полицейских, то этот сериал точно для вас. В центре сюжета - детективы из отдела Бруклин 9-9, каждый из которых очень колоритен и по-особенному относится ко своей работе.

Удивительная миссис Мейзел (2017 - наше время)

Главная героиня - примерная домохозяйка, живущая в Нью-Йорке 1958-го года. Однажды она понимает, что склонна к написанию юмора и сценическим выступлениям с ним. Короче говоря, к стендапу. И свой талант она намерена развивать, параллельно разрушая стереотипы и предрассудки.

Умерь свой энтузиазм (2000 - наше время)

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Об этом сериале, который спустя 20 лет все еще находится в эфире, вы могли не знать, зато веселые титры с режиссером Робертом Б. Уайди, ставшие популярным мемом, наверняка узнаете. К слову, таковым он стал неспроста, ведь в этом шоу главный герой также постоянно попадает в неловкие ситуации. Да и жизнь его, мягко говоря, непростая.

Ранее мы писали о пяти сериалах-триллерах, от которых сложно оторваться