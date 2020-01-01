ТОП-5 новых сериалов, в которых есть огонек

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Отличные новые сериалы /Flickr

Каждый месяц в эфир выходят десятки новых сериалов, за которыми не всегда удается уследить, не говоря уже о том, чтобы узнать, какие из них действительно достойны просмотра. Редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала ТОП-5 новых сериалов, которые стоит посмотреть, ведь в них есть огонек.

Чужак (2020)

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Экранизация мистического произведения Стивена Кинга о мужчине, которого обвинили в убийстве мальчика. На его причастность указывают отпечатки пальцев, но не камеры наблюдения, согласно которым он был далеко от места преступления. И тогда у детектива появляются подозрения, что произошло нечто сверхъестественное.

Меломанка (2019 - наше время)

Сериал о девушке, которая заведует магазином пластинок. Она фанатеет от хорошей музыки и поп-культуры, которые, в свою очередь, помогают ей разобраться в личных проблемах и пережить болезненное расставание. Кстати, именно здесь можно увидеть украинскую актрису Иванну Сахно.

И повсюду тлеют пожары (2020)

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Миссис Ричардсон - женщина, любящая порядок. Она его пытается навести как дома, так и в городе, где живет. И однажды в этом месте появляется некая Мия Уоррен, предпочитающая жить в трейлере, а также плюющая на все правила. И как ужиться рядом совершенно разным людям?

Охотники (2020)

События этого сериала разворачиваются в 1970-ых и повествуют о группе американцев, которые выслеживали нацистов, оставшихся на территории США. Все дело в том, что те избежали наказания с помощью властей после Второй Мировой, поэтому их и хотели привлечь к ответственности.

Разрабы (2020)

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Новинка, в центре сюжета которой - сотрудница передовой технической компании по имени Лили Чан. Она - компьютерный инженер. Однажды Лили заподозрила, что ее работодатель виновен в смерти ее возлюбленного, и расследование этого дела привело ее к некоему секретному подразделению этой корпорации.

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