ТОП-5 потрясающих сериалов об умных людях

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Сериалы по великих умах /Flickr

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку из пяти отличных сериалов о людях, обладающих выдающимися умственными способностями. Они вдохновляют, потрясают и затягивают с головой!

Мистер Робот (2015 - 2019)

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Эллиот - молодой программист с социофобией, однажды решивший контактировать с людьми с помощью хакерства. Теперь он ведет двойную жизнь, работая днем в большой корпорации, а ночью разрушая самые могущественные американские предприятия.

Менталист (2008 - 2015)

Многие считают, что он - настоящий экстрасенс со сверхспособностями. Но Патрик Джейн является человеком, использующим по максимуму силу и остроту своего ума. Он работает независимым консультантом в ФБР, щелкая дела, как семечки. Но параллельно Джейн охотится за маньяком, убившим его семью.

Шерлок (2010 - 2017)

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Экранизация знаменитый произведений Артура Конана Дойля о величайшем сыщике на этот раз перенеслась в современный Лондон. Шерлок однажды встречает прошедшего Афганистан Джона Ватсона, с которым начинает работать вместе, раскрывая загадочные убийства, таинственные происшествия и прочие дела.

Теория большого взрыва (2007 - 2019)

Подборка сериалов об умных людях не могла обойтись без этого культового ситкома. В центре сюжета - четверо друзей, являющиеся блестящими учеными и великими умами, которым в жизни тяжело дается общение с людьми, а особенно - с девушками. Но с появлением привлекательной и не самой высокоинтеллектуальной соседки все начинает меняться.

Ганнибал (2013 - 2015)

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Детективный триллер о человеке, сотрудничающим с ФБР. Он умеет проникаться чувствами других, мыслит глубоко и необычно. Однако очередной преступник оказывается слишком изощренным и недосягаемым для него. Тогда ему и приходится обратиться за помощью к психиатру доктору Лектеру, который хранит в своем шкафу множество скелетов.

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