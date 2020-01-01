ТОП-5 сериалов от YouTube Originals, которые вы могли пропустить

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Сериалы от YouTube Originals /Flickr

В наше время сериалы стали контентом, который является одним из самых востребованных в мире. Они выходят на различных телеканалах и стриминговых площадках. Одной из таких стал сервис от YouTube, который называется YouTube Originals. И редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала ТОП-5 отличных сериалов от этой платформы, который вы могли пропустить.

Кобра Кай (2018 - наше время)

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Джонни Лоуренс когда-то был хулиганом, а сейчас он - неудачник без денег. Но однажды к нему в голову приходит идея заново открыть некогда популярную школу каратэ, объединившись со своим бывшим коллегой. И вместе им придется побороть призраков прошлого, не забывая об опасностях настоящего.

Импульс (2018 - наше время)

История о девушке-подростке Генриетте Коул, которая всегда была бунтаркой, мечтающей вырваться из своего маленького городка. Ей всегда казалось, что она не такая как все, но подтвердилось это самым неожиданным образом - Генриетта умеет телепортироваться.

Уэйн (2019)

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Главный герой - шестнадцатилетний парень Уэйн, который берет с собой подругу, садиться на мотоцикл и отправляется из Бостона во Флориду. Такой путь он намерен преодолеть, дабы вернуть старый Понтиак отца, угнанный до его смерти.

Поле разума (2017 - наше время)

Документальный сериал о человеческом сознании, поведении и о мозге людей. Здесь проводят различные исследования, а сам авторы принимают участие в экспериментах, которые должны подтвердить или опровергнуть те или иные теории.

Происхождение (2018)

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В центре сюжета - группа незнакомцев, которые оказались на борту космического корабля, идущую на далекую планету. Все они брошены, поэтому в такой ситуации самое главное - объединиться. Но как быть, если среди них есть человек, выдающий себя вовсе не за того, кем является на самом деле?

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