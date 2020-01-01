ТОП-5 сериалов-триллеров, от которых сложно оторваться

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Отличные сериалы-триллеры /Flickr

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 отличных сериалов в жанре триллер, которые впечатляют своей атмосферой, интересным сюжетом и затягивают зрителей с головой уже с первых эпизодов.

МакМафия (2018 - наше время)

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Главный герой - сын русских эмигрантов, которые стали мафиозной семьей. Но сам он решил отделаться от всего этого, создав собственный законный бизнес. Вот только тень прошлого все еще преследует его, а для того, чтобы защитить своих родных и близких, ему нужно окунуться в преступную среду.

Мистер Мерседес (2017 - наше время)

Из-за нераскрытого убийства шестнадцати человек полицейский в отставке снова возвращается к работе. Человек, который на мерседесе врезался в группу людей, планирует снова совершить ужасное, но теперь более масштабное преступление. И законникам нужно его опередить, во что бы то ни стало.

Настоящий детектив (2014 - наше время)

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Уже ставший культовым сериал-антология, в каждом сезоне которого рассказывается отдельная история. Все эти детективные дела связаны тем, что в них есть доля загадочности, а расследование некоторых из них растянулось на долгие годы. Ну и, важно отметить, что главные роли исполнили здесь популярные голливудские актеры.

Охотник за разумом (2017 - наше время)

События этого сериала разворачиваются в 1979-ом году, и повествуют о двух агентах ФБР. Они занимаются опрашиванием заключенных преступников, серийных убийц и маньяков для того, чтобы понять, как они мыслят. Именно это может им помочь в следующих делах.

Готэм (2014 - 2019)

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Кинокомикс о еще молодом детективе Джиме Гордоне, который начал работу в Готэме тогда, когда Брюс Уэйн (будущий Бэтмен) был совсем юным мальчишкой, потерявшим своих родителей. Но уже в то время на мрачных улицах начинали свою преступную деятельность небезызвестные злодеи, среди которых Загадочник, Пингвин, мафиозные семейства и другие.

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