ТОП-5 абсурдных комедий, которые смешат до слез

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Абсурдные комедии /Flickr

Комедийные фильмы могут повышать настроение, веселить и помогать скрашивать досуг. Но если в них добавить еще и дозу абсурда, то они и вовсе могут рассмешить до слез. И ТОП-5 таких фильмов редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в данной подборке.

Реальные упыри (2014)

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Псевдодокументальная комедия о трех вампирах Виаго, Диконе и Владиславе. Они живут вместе, пытаются совладать с современным миром, выходить на улицу только в темное время, а также справляются с разного рода неприятностями.

Человек - швейцарский нож (2016)

Главный герой - парень по имени Хэнк, который попал на необитаемый остров, и уже почти что отчаялся, но внезапно нашел труп на берегу. Теперь он с ним вместе пытается выжить в диких условиях, отправляясь в эпическое приключение, которое вернет ему любовь к жизни.

Ананасовый экспресс: Сижу, курю (2008)

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Любитель курить марихуану однажды закупается у своего наркоторговца, а чуть позже совсем случайно становится свидетелем жестокого убийства. Оказалось, что в этом деле замешана мафия, которая уже вышла на его след. Так что ему придется спасаться, если есть желание пожить еще.

Братья из Гримсби (2016)

Выполняя одну сверхсекретную миссию спецагент внезапно встречается со своим братом, которого давно не видел. Тот - полный беспредельщик, из-за которого задание и проваливается. Но теперь им придется вместе выследить опасного врага и ликвидировать угрозу мирового масштаба. Правда, будет это очень непросто.

Миллион способов потерять голову (2014)

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История об одном молодом человеке, который живет на стереотипном Диком Западе, где вокруг царит хаос, постоянно проходят драки в барах, убивают людей и так далее. Но однажды он влюбляется в таинственную незнакомку. И эти отношения ничего хорошего не сулят.

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