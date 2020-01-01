ТОП-5 абсурдных комедий, которые смешат до слез
Комедийные фильмы могут повышать настроение, веселить и помогать скрашивать досуг. Но если в них добавить еще и дозу абсурда, то они и вовсе могут рассмешить до слез. И ТОП-5 таких фильмов редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в данной подборке.
- Реальные упыри (2014)
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Псевдодокументальная комедия о трех вампирах Виаго, Диконе и Владиславе. Они живут вместе, пытаются совладать с современным миром, выходить на улицу только в темное время, а также справляются с разного рода неприятностями.
- Человек - швейцарский нож (2016)
Главный герой - парень по имени Хэнк, который попал на необитаемый остров, и уже почти что отчаялся, но внезапно нашел труп на берегу. Теперь он с ним вместе пытается выжить в диких условиях, отправляясь в эпическое приключение, которое вернет ему любовь к жизни.
- Ананасовый экспресс: Сижу, курю (2008)
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Любитель курить марихуану однажды закупается у своего наркоторговца, а чуть позже совсем случайно становится свидетелем жестокого убийства. Оказалось, что в этом деле замешана мафия, которая уже вышла на его след. Так что ему придется спасаться, если есть желание пожить еще.
- Братья из Гримсби (2016)
Выполняя одну сверхсекретную миссию спецагент внезапно встречается со своим братом, которого давно не видел. Тот - полный беспредельщик, из-за которого задание и проваливается. Но теперь им придется вместе выследить опасного врага и ликвидировать угрозу мирового масштаба. Правда, будет это очень непросто.
- Миллион способов потерять голову (2014)
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История об одном молодом человеке, который живет на стереотипном Диком Западе, где вокруг царит хаос, постоянно проходят драки в барах, убивают людей и так далее. Но однажды он влюбляется в таинственную незнакомку. И эти отношения ничего хорошего не сулят.
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