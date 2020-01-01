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Отличные черные комедии /Flickr

Когда обычный юмор уже изрядно надоедает, тогда на помощь приходят провокационные, местами жесткие, циничные, насмешливые, а иногда и абсурдные черные комедии. Важно быть готовым к тому, что можно увидеть на экране, и тогда от просмотра гарантированно можно получить только отличное настроение.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 классных комедий для тех, кто обожает черный юмор.

Семь психопатов (2012)

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История об одном писателе, который никак не может вдохновиться на новый роман. Но судьба его приводит к тому, что он оказывается втянутым в одно непростое дело - похищение собаки одного гангстера. Теперь ему и его эксцентричным друзьям нужно выжить, ведь за ними открыли охоту.

Руки-ноги за любовь (2010)

Черная комедия, события которой разворачиваются в 19-ом веке, рассказывает о двух друзьях, которые грабят могилы. Они выкапывают трупы и доставляют их в военно-медицинскую школу, зарабатывая на этом деньги. И их приключения уж очень необычны.

Диктатор (2012)

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Главный герой - деспотичный диктатор одной североафриканской страны, который любит казнить людей, заставляет выполнять унизительную работу, занимается сексом со знаменитостями и просто наслаждается своим правлением. И главное, что ему нельзя ни в коем случае пропустить на свои земли демократию! Но однажды он оказывается без документов, денег и одежды посреди американского мегаполиса.

Залечь на дно в Брюгге (2007)

Двое наемных убийц Рэй и Кен провалили очень важное задание. Теперь шеф приказал им залечь на дно в бельгийском городке и не высовываться. Рэй пытается завести отношения с одной местной девушкой, а Кен просто-напросто отдыхал от всех дел. Но однажды их спокойное пребывание там было нарушено.

Армагеддец (2013)

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Живя жизнью рок-н-рольщика Гарри все никак не может забыть, что грандиозный забег по двенадцати пабам города под названием Золотая миля однажды был провален. И он решает собрать старую гвардию, чтобы отправиться на родину и попытать удачу снова. Но кто бы знал, что что-то может пойти не так.

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