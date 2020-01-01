ТОП-5 комедийных сериалов, которые не дадут заскучать

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Комедийные сериалы /Flickr

Лучшим компаньоном в свободный и скучный вечер иногда может стать хороший и позитивный сериал, которые приковывает внимание с самым первых минут, смешит, повышает настроение и с легкостью убивает время. Только будьте аккуратны, ведь они могут затянуть в себя в головой!

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 отличных комедийных сериалов.

В Филадельфии всегда солнечно (2005 - наше время)

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Отличный ситком о четырех друзьях, которым принадлежит один ирландский бар в не самом лучшем районе города. Да и сами они ссорятся, спорят, вечно доказывают друг другу что-то, а также попадают в курьезные, смешные, нелепые, а иногда даже опасные ситуации.

Дрянь (2016 - 2019)

Нашумевший сериал, рассказывающий об одной женщине, которая остроумна, сексуально озабочена, но в то же время ее переполняет ненависть и чувство горести. И она живет в современном Лондоне, где сталкивается с различными актуальными проблемами, а окружают ее не самые умные люди (как счиатет она сама).

Силиконовая долина (2014 - 2019)

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В центре сюжета - несколько парней-гиков, которые полностью отданы миру технологий. И они собираются запустить собственное приложение, которое может стать революционным. Но мир кремниевой долины не так уж и прост, поэтому их ожидает огромная масса препятствий. К слову, сериал уже подошел к концу, поэтому можно смотреть взахлеб все серии и узнавать, чем же все закончилось.

На грани (2015)

Политический юмор, скорее всего, будет актуален всегда и везде, как это было всегда. Эта же история рассказывает о правительстве и армии США, которые ставят перед собой цель предотвратить Третью мировую войну, тогда, как в мире начинается геополитический кризис.

Барри (2018 - наше время)

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Сериал, который идеально балансирует между комедий и драмой, повествует о бывшем морпехе, ставшим киллером-неудачником. Но выполняя один заказ, он приезжает в Лос-Анджелес и попадает на курсы актерского мастерства. С тех пор он влюблен в творчество и посвящает ему только ему.

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