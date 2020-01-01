ТОП-5 отличных комедий, гарантированно повышающих настроение

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Отличные комедии /Flickr

Временами нужно отвлечься не только от всего происходящего в мире, но и от серьезного, грустного или страшного кино. В такие моменты можно посмотреть отличные комедии, которые помогут расслабиться, отвлечься и повысят настроение.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 отличных комедий.

Та еще парочка (2019)

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Главный герой - талантливый журналист Фред Фларски, встретивший свою первую любовь спустя много лет. Теперь она - одна из влиятельнейших бизнесвумен, которой нужен спичрайтер. И таковым становится Фред, параллельно очаровав ее. Но их совместная работа и отношения порождают цепь необычных событий.

8 подруг Оушена (2018)

Дебби Оушен несколько лет подряд составляла план грандиозного ограбления, для которого требуется лучшая команда. Вместе со своей сообщницей она собирает такую, а на кону - 150 миллионов долларов в бриллиантах. Они находятся на шее популярной актрисы, которая будет на главном событие года. И им нужно выполнить все безупречно, но у всех на виду.

Мои мысли тихие (2019)

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Украинская комедия, в центре сюжета которой - молодой звукорежиссер, которому выпала возможность посотрудничать с канадской студией видеоигр. Нужно запись голоса закарпатских животных, для чего он и отправляется на свою родину. В этом деле компанию ему составляет мама, с которой попутно предстоит еще и выяснить отношения.

Все могу (2015)

Инопланетяне, решившие уничтожить нашу планету, дают последний шанс, наделив способностью исполнять желания одного неудачливого преподавателя. Он мог бы вершить грандиозные дела и решать масштабные проблемы, но ведь и личные прихоти хочется исполнить.

Семья по-быстрому (2018)

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Молодая супружеская пара однажды решила усыновить ребенка, но все обернулось так, что теперь они стали опекунами сразу троих чад разного возраста. Поначалу все казалось им безоблачным, но чем дальше, тем с большим количеством проблем они сталкивались.

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