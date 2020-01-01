ТОП-5 фильмов про слабоумие и отвагу, с которыми вы весело проведете время

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Слабоумие и отвага /Flickr

Героями в фильмах часто движут самые разные вещи - от доброжелательности до мести, от героизма до безумства и так далее. Однако иногда персонажи на экране попадают в такие приключения, что становится ясно одно - им присущи слабоумие и отвага. Зато с такими лентами всегда весело проводить свое время!

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 отличных фильмов про слабоумие и отвагу.

Копы в глубоком запасе (2010)

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Главные герои - детективы, которые работают в бухгалтерии. Но однажды с главными копами в участке происходит несчастный случай, из-за которого они получают шанс выйти из тени. Но удастся ли им заняться реальной преступностью так, чтобы не опозориться?

Ночь в музее: Секрет гробницы (2014)

Третья часть комедийно-фантастической серии о ночном стороже музея, в котором экспонаты в темное время суток внезапно оживают и становятся фактически живыми людьми и существами. Только на этот раз они начинают странно себя вести, и оказывается, что всему виной разрушение древнеегипетской пластины. И ее нужно восстановить, доставив аж в лондонский музей.

Джуманджи: Новый уровень (2019)

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После того, как друзья прошли через многое, попав в видеоигру под названием Джуманджи, им придется вернуться туда обратно. Но в этот раз, чтобы спасти своего друга, а компанию им составит его дедуля с престарелым другом. Теперь они попадают не в те тела, как раньше, а также им предстоит изучить неизведанные ранее уголки Джуманджи.

Гарольд и Кумар: Побег из Гуантанамо (2008)

Парочка друзей, любящих разным образом расширять свое сознание, решила отправиться в Амстердам, где запрещенные вещества уже таковыми не являются. Вот только попутчики их принимают за террористов, поэтому им приходится бежать через всю страну от властей.

Пипец (2010)

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Супергерои владеют разными способностями, спасают мир, делают благие дела и так далее. Они - кумиры миллионов. Школьник Дэйв решил стать таким же, купив себе костюм. Его попытки бороться с преступностью не особо удачны, но однажды все меняется, когда ему предстоит подготовиться к противостоянию с мафией, заручившись поддержкой 11-летней Убивашки.

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