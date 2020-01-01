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Приключенческие фильмы /Flickr

Духа приключений многим из нас не хватает по жизни, да и часто на них нету времени. А вот погрузиться в эту атмосферу, насытиться захватывающими событиями, а зачастую даже чем-то нереальным или фантастическим, можно благодаря хорошему кино приключенческого жанра.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 классных приключенческих фильмов.

Первому Игроку приготовиться (2018)

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В недалеком альтернативном будущем, когда мир стоит на грани коллапса, люди спасаются в виртуальной реальности OASIS. Создатель этой вселенной оставил уникальное завещание - тот, кто отыщет несколько цифровых пасхальных яиц, получит в наследство все его состояние. И в этом состязании в погоне за сокровищами участвуют много людей.

Одинокий рейнджер (2013)

Приключенческий вестерн о блюстителе закона Джнео Риде и мстителе в маске Тонто. Они очень разные люди, но им пришлось сражаться бок о бок против общего врага, противостоя коррупции тех времен, могущественным людям, а также переживая исторические изменения.

Джуманджи: Новый уровень (2019)

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Команда друзей, которым уже пришлось один раз пережить ужас, погрузившись в видеоигру Джуманджи, узнает, что один из них снова попал в этот виртуальный мир. Теперь они вынуждены вернуться туда и выполнить все задания. Но вместе с ними в игру попал и дедушка одного из героев со своим другом. Да и путешествие по Джуманджи теперь станет более масштабным.

Шерлок Холмс (2009)

Лента Гая Ричи, которая в необычном ключе показывает приключения величайшего в мире сыщика Шерлока Холмса и его друга доктора Джона Ватсона. На этот раз они вступят в необычную схватку с человеком, который может уничтожить весь Лондон.

Затерянный город Z (2016)

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Полковник Фоссет и члены Королевского Географического общества в 1925-ом году отправились в экспедицию в поисках загадочного города, таинственной столицы инков под названием Эльдорадо. И их ждало насыщенное приключение в джунглях Амазонии.

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