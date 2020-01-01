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ТОП-5 захватывающих боевиков про наемных убийц

Фильмы про киллеров
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Боевики про киллеров
Боевики про киллеров
/Flickr

Зрелище, экшен, погони, перестрелки, взрывы, драки - без своего этого хороший боевик не был бы качественным и захватывающим. Редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала ТОП-5 именно таких фильмов, где в центре сюжета фигурируют наемные убийцы.

  1. Рэд (2010)

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Главный герой - бывший агент супергруппы ЦРУ, который наслаждается спокойной жизнью. Но она прерывается, когда некий таинственный киллер попытался его убить. И тогда ему приходится обратиться к бывшим коллегам, с которыми они снова возьмутся за оружие!

  1. Профессионал (2011)

Крепкий боевик о человеке, который когда-то работал наемником международного уровня, а теперь он узнал, что его напарник взят в заложники. Он собирает всех отставных бойцов и сам возвращается к своему ремеслу, чтобы спасти товарища.

  1. Джон Уик (2014)

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Джон - обычный с виду американец, но мало кто знает, что за плечами у него огромный опыт в качестве высокопрофессионального киллера. Однажды в его дом вламывается сын главы одной мафии, убив его собаку. И тогда Уик открывает охоту с одной целью - жестоко отомстить.

  1. Американец (2010)

Провалив последнее дело и потеряв свою возлюбленную Джек обещает себе завязать с убийствами людей. Ему остается выполнить одно таинственное дело в Италии, где он поселяется в живописном местечке, знакомится со священником и влюбляется в девушку. Вот только из-за всего этого он теряет бдительность

  1. Ирландец (2019)

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На сленге мафии красить дома означает убивать людей. Именно таким маляром стал Фрэнк Ширан в 50-ых, когда познакомился с неким криминальным авторитетом, на которого и начал работать. Он поднимался вверх, став настоящим гангстером, а также познакомился с влиятельным профсоюзным деятелем Джимми Хоффой.

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Источник: Afisha.bigmir.net
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