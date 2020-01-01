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ТОП-5 фильмов, которые можно смотреть после тяжелого дня

Отличные фильмы, которые скрасят досуг
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Фильмы, которые скрасят досуг
Фильмы, которые скрасят досуг
/Flickr

Любой из дней недели может быть настолько загруженным и тяжелым, что хочется расслабиться и просто отвлечься от всего вокруг. В такие моменты спасает кино самых разных жанров, которое точно сможет скрасить досуг. И ТОП-5 таких фильмов редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в данной подборке.

  1. Поймай толстуху, если сможешь (2013)

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Сэнди - обычный добропорядочный мужчина, который однажды узнал, что кто-то использовал его имя и кредитку. Но самым удивительным стало то, что сделала это женщина, которую он решил найти. Но угнаться за ней (и удержать) будет ой как не просто.

  1. 500 дней лета (2009)

Он - работник агентства, придумывающий те самые подписи на бумажных открытках. Она - новая его коллега, в которую он по уши влюбляется. А эта лента показывает 500 дней их отношений, которые будут очень разнообразными, увлекательными и непредсказуемыми.

  1. Принц Персии: Пески времени (2010)

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Экранизация популярной фантастической видеоигры, в центре сюжета которой - молодой принц, потерявший королевство из-за коварного царедворца. Теперь он должен украсть из рук злоумышленников древний артефакт, дающий возможность управлять временем. И его ожидает невероятное приключение!

  1. Призрачная шестерка (2019)

Новый боевик Майкла Бэя об одном миллиардере, который инсценировал собственную смерть, чтобы набрать бойцов в один секретный отряд. У них нет имен, только цифры, а цель - свергнуть одного диктатора, дабы освободить Тургистан.

  1. Кадры (2013)

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Главные герои - двое уже немолодых мужчин, которые были успешными продажниками, но из-за новых технологий лишились своей работы. Теперь они решают попытать судьбу на неизведанном для них поприще - в корпорации Гугл. Только вот, чтобы получить в ней место, нужно пройти стажировку, выдержав конкуренцию с лучшими технологическими молодыми гениями.

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Источник: Afisha.bigmir.net
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Фильмы для отдыха фильмы после тяжелого дня Кадры Принц Персии Шестеро вне закона Призрачная шестерка Пойма толстуху если сможешь 500 дней лета Что посмотреть Все теги
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