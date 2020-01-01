ТОП-5 фильмов, которые можно смотреть после тяжелого дня

Поделись







Фильмы, которые скрасят досуг /Flickr

Любой из дней недели может быть настолько загруженным и тяжелым, что хочется расслабиться и просто отвлечься от всего вокруг. В такие моменты спасает кино самых разных жанров, которое точно сможет скрасить досуг. И ТОП-5 таких фильмов редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в данной подборке.

Поймай толстуху, если сможешь (2013)

Читай также: ТОП-5 шикарных фильмов с непредсказуемым сюжетом

Сэнди - обычный добропорядочный мужчина, который однажды узнал, что кто-то использовал его имя и кредитку. Но самым удивительным стало то, что сделала это женщина, которую он решил найти. Но угнаться за ней (и удержать) будет ой как не просто.

500 дней лета (2009)

Он - работник агентства, придумывающий те самые подписи на бумажных открытках. Она - новая его коллега, в которую он по уши влюбляется. А эта лента показывает 500 дней их отношений, которые будут очень разнообразными, увлекательными и непредсказуемыми.

Принц Персии: Пески времени (2010)

Читай также: ТОП-5 классных фильмов, основанных на играх

Экранизация популярной фантастической видеоигры, в центре сюжета которой - молодой принц, потерявший королевство из-за коварного царедворца. Теперь он должен украсть из рук злоумышленников древний артефакт, дающий возможность управлять временем. И его ожидает невероятное приключение!

Призрачная шестерка (2019)

Новый боевик Майкла Бэя об одном миллиардере, который инсценировал собственную смерть, чтобы набрать бойцов в один секретный отряд. У них нет имен, только цифры, а цель - свергнуть одного диктатора, дабы освободить Тургистан.

Кадры (2013)

Читай также: ТОП-5 комедий с черным юмором

Главные герои - двое уже немолодых мужчин, которые были успешными продажниками, но из-за новых технологий лишились своей работы. Теперь они решают попытать судьбу на неизведанном для них поприще - в корпорации Гугл. Только вот, чтобы получить в ней место, нужно пройти стажировку, выдержав конкуренцию с лучшими технологическими молодыми гениями.

Ранее мы писали о пяти классных и воодушевляющих фильмах про странствия