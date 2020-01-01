ТОП-5 шикарных фильмов с непредсказуемым сюжетом

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Фильмы с непредсказуемым сюжетом /Flickr

Как часто мы смотрим кино и довольно быстро понимаем, куда нас ведет история и чем все может закончиться? И как же иногда хочется, чтобы сюжет удивлял и захватывал, был непредсказуемым и дарил новые ощущения вместе с палитрой эмоций. Именно ТОП-5 таких фильмов редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в данной подборке.

Пожары (2010)

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Лента Дени Вильнева о брате и сестре, которые, получив завещание от покойной матери, узнали, что последней ее волей стала просьба отыскать их отца, которого они считали мертвым, и неизвестного им доселе брата. И главным потрясением для них становится то, что их родительница очень тщательно скрывала детали своей нелегкой судьбы.

Все самое лучшее (2009)

Основанная на реальных событиях история рассказывает о наследнике богатой нью-йоркской семьи, который завел отношения с девушкой, не принадлежащей к его классу. И все хорошо, но она не знает, что у ее возлюбленного серьезные психические проблемы, а в итоге все сводится к тому, что она внезапно исчезает.

Из машины (2014)

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Главный герой - молодой парень, которому посчастливилось стать избранником одного миллиардера, которые специализируется на высоких технологиях. Он неделю будет работать в его доме, который находится вдали от цивилизации, тестируя женщину-робота с уникальным искусственным интеллектом.

Ночные игры (2018)

Несколько пар регулярно собираются, чтобы устроить некие ночные игры, когда они становятся детективами или шпионами, расследуя разные выдуманные дела. Но один квест, организованный харизматичным парнем, обещает быть непредсказуемым и крайне интересным - в дом вламываются люди в масках и внезапно похищают организатора. Но что это было: идеально спланированная игра или реальное преступление?

Семь (1995)

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Потрясающий детективный триллер о собирающемся на пенсию ветеране уголовного розыска и его молодом напарнике, на голову которых сваливается одно необычное убийство. Со временем они понимают, что преступник наказывает жертв за смертельные грехи, вот только неясно, что будет дальше и к чему все приведет.

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