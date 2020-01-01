ТОП-5 фильмов, которые вынесут ваш мозг

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Фильмы, которые напрягают мозги /Flickr

Какие фильмы часто пересматривают (не считая культовых франшиз), о каких часто спорят, и какие вызывают множество вопросов и эмоций? Конечно же, это фильмы, напоминающие собой головоломки, в которых много всего необычного и неоднозначного, и которые способны не просто заставить пошевелить извилинами, но и вынести мозг. И пять таких картин редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в данной подборке.

Двойник (2013)

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Главный герой - скромный молодой человек, которого практически никто не замечает, а возлюбленная игнорирует. Но однажды на его работе появляется человек, который внешне - точная его копия. И постепенно он начинает забирать его жизнь.

Роковое число 23 (2006)

После прочтения одного загадочного романа Уолтер Спэрроу стал одержим числом 23. А все дело в том, что на страницах книги он рассмотрел зеркальное отражение своей жизни, и там фигурировало это число. Теперь он оказался в его власти, придя к выводу, что ему нужно поступить так же, как и главный герой произведения.

Патруль времени (2013)

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В будущем ученые создали машину, которая позволяет возвращаться в прошлое и исправлять ошибки, чтобы в настоящем все было лучше. И специально отобранные полицейские занимаются предотвращением преступлений благодаря путешествиям во времени. Но одному из них придется столкнуться с неожиданным врагом.

Малхолланд драйв (2001)

Потерявшая память в ДТП девушка берет себе имя актрисы с рекламного плаката, пытаясь начать новую жизнь в Голливуде. Но вскоре она начинает задаваться вопросами о своем прошлом и о том, что же тогда произошло. И начав расследование вместе со своей новой подругой, они пытаются найти ответы.

Грязь (2013)

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Брюс Робертсон - детектив сыскной полиции, которые поручают расследовать убийство студента. Он стремится повышения на работе, но у него слишком много коллег, которые становятся соперниками. Вот только у Брюса есть свои способы по устранению их в этой гонке.

Ранее мы писали о пяти фильмах, которые заставят напрячь мозги