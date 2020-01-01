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ТОП-5 детективных триллеров, от которых сложно оторваться

Подборка отличных детективных триллеров
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Отличные детективные триллеры
Отличные детективные триллеры
/Flickr

Хорошее кино может скрасить вечер и наполнить его приятными впечатлениями. А хорошее кино с интригами, расследованиями и неожиданными сюжетными поворотами добавляет ко всему этому еще и то, что заставляет мозг работать, держит в напряжении и от него невозможно оторваться. И ТОП-5 таких детективных триллеров редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в данной подборке.

  1. Тело (2012)

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Загадочный триллер, который рассказывает о том, как убегающего откуда-то человека сбила машина. Выясняется, что он - ночной сторож в морге. Но что с ним произошло? И куда делся недавно привезенный труп?

  1. Воздушный маршал (2014)

Главный герой - человек, которые следит за безопасностью пассажиров при перелетах. И он внезапно получает сообщение с угрозами от террориста, который отличился тем, что продумал все шаги и выставил виноватым его самого. Теперь за воздушным маршалом охотятся спецслужбы США, но ему, чуть ли не единственному знающему правду, нужно поймать настоящего преступника.

  1. Три дня на побег (2010)

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Однажды жизнь Джона перестала быть безоблачной, когда его жену арестовали, подозревая в убийстве человека. Он намерен освободить ее, но законные способы тщетны, а остается лишь одно - побег. Это будет рискованный и опасный, но тщательно продуманный шаг. Но вдруг она и вправду виновна?

  1. Бессонница (2002)

Когда-то Кристофер Нолан снимал не героические эпосы и научную фантастику, а гениальные триллеры. Один из таких - Бессонница, речь в котором идет о двух напарниках-полицейских, отправившихся расследовать убийство юной девушки. Вскоре в деле появляется подозреваемый, но один из напарников внезапно погибает. И эта случайная и подозрительная смерть лишает второго сна.

  1. Пленницы (2013)

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Пропажей шестилетней девочки и ее подруги безрезультатно занимается полиция, которой пришлось отпустить единственного подозреваемого. Поэтому в расследование решает вмешаться ее отец, обезумевший от горя, но все же не испугавшийся того, чтобы продвигать свои поиски, несмотря ни на что.

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Источник: Afisha.bigmir.net
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Триллеры детектив Детективные триллеры Пленницы Тело Бессонница Кристофер Нолан Воздушный маршал Три дня на побег Что посмотреть Все теги
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