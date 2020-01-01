ТОП-5 психологических триллеров, которые держат в напряжении

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Психологические триллеры /Flickr

Сложные и интересные фильмы, в которых зритель переживает за главного героя или за происходящее вокруг, могут затянуть с первых минут. И при просмотре можно не только испытать острые ощущения, но и заметить, как меняются персонажи в зависимости от ситуаций. Редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала ТОП-5 таких психологических триллеров, с которыми ваше время пролетит незаметно.

Не в себе (2018)

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Триллер Стивена Содерберга, в центре сюжета которого - девушка, уехавшая из родного города с целью найти работу и избавиться от навязчивого ухажера. Но стечение обстоятельств приводит к тому, что она оказывается в психиатрической лечебнице. И этот парень работает там медбратом.

Прочь (2017)

Молодой фотограф наконец-то вот-вот познакомится с родителями своей девушки. Вот только, как оказалось, они живут далеко за городом, и все принадлежат к одному знатному роду. Но не только это станет его главной проблемой, ведь причина их приглашения станет для него шокирующей.

Стрингер (2013)

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Однажды Луи Блум заметил, как любительская съемочная группа снимает репортаж с места ДТП, чтобы продать его на ТВ. Тогда он решает, что такая работа точно ему подходит, и пытается устроиться на местную телекомпанию. Вот только чем дальше, тем все становится хуже, ведь он уже готов на все ради эксклюзивного материала.

Подмена (2008)

Главная героиня - женщина, живущая в Лос-Анджелесе 1920-ых годов. Однажды ее ребенок пропал, и она написала заявление в полицию, получив результат их работы довольно быстро. Но найденный мальчик - это не ее сын. По крайней мере, так заявляет она сама, из-за чего ее признают сумасшедшей.

Черное зеркало: Брандашмыг (2018)

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Полнометражный фильм по знаменитому сериалу, где на этот раз события развернутся в прошлом, а точнее - в 1984-ом году. Главный герой - программист, живущий с чувством вины за смерть своей матери. Он много лет пытается разработать фантастическую игру, в результате чего начинает постепенно терять ощущение реальности.

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