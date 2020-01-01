ТОП-5 классных и воодушевляющих фильмов про странствия

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Фильмы о странствиях /Flickr

Герои фильмов, собранных в этой подборке, путешествуют, странствуют, проводят время в пути, который так или иначе меняет их жизнь. И все это наполнено духом приключений, неизвестности, а местами и опасности. И все это, по меньшей мере, впечатляет и приковывает к экрану (истории-то интересные), а иногда и вдохновляют на покорение новых вершин и на перемены.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 воодушевляющих фильмов про странствия.

Дикая (2014)

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Шерил потеряла мать, а ее брак оказался чуть не самым неудачным событием в ее жизни. Она потеряла всякие поводы для счастья, поэтому решилась отправиться в путешествие по наиболее высоким участкам хребта Сьерра-Невада и Каскадных гор, дабы исцелиться от душевных страданий.

Арахисовый сокол (2019)

Неожиданный хит 2019-го года о парне Заке, у которого задержки в развитии, а живут он в доме престарелых. Но он сбегает оттуда, желая исполнить мечту - стать рестлером. По пути ему встречается мошенник Тайлер, а позже присоединяется медсестра Элеонор, которой нужно вернуть его обратно. Но Зак уже не свернет на пути в Северную Каролину.

Молчание (2016)

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История, разворачивающая в 17-ом веке, повествует о двух священниках, которые в поисках своего наставника отправились в странствие по Японии. Их путь был сложен и тернист, ведь они распространяли христианское Евангелие, из-за чего были подвержены нападениям, преследованиям и жестокости.

Затерянный город Z (2016)

Экспедиция полковника Фоссета, который является членом Королевского Географического сообщества, в 1925-ом году отправилась на поиски таинственной столицы инков - загадочного города Эльдорадо. И им суждено было бесследно исчезнуть в джунглях Амазонки. Вот только что с ними стало на самом деле?

Зеленая книга (2018)

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Потрясающая картина, завоевавшая Оскар в 2019-ом году, рассказывает о болтливом вышибале Тони, который ищет временную работу. И он находит ее у музыканта, который отправляется в турне, где ему нужен шофер и телохранитель, ведь в тех местах все еще сохранилась сегрегация и расистские убеждения. К тому же они слишком разные, но эта поездка их в корне изменит.

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