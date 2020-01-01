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Душевные фильмы /Flickr

Сильное и душевное кино - это когда можно полностью проникнуться им, прочувствовать историю, позволить эмоциям освободиться и задуматься о многих важных вещах. А еще это, конечно же, интересно и захватывающие, поэтому с такими фильмами качественное времяпровождение гарантировано хоть в выходной день, хоть в будний.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 фильмов, которые проникают прямо в душу.

Призрачная красота (2016)

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Драма об успешном сотруднике рекламного агентства, который не так давно потерял супругу и из-за этого погрузился в глубокую депрессию. Но его коллеги, обеспокоенные тем, что происходит, решают помочь ему. И выбирают для этого очень необычный способ.

Молчание (2016)

Прекрасная картина Мартина Скорсезе о двух священниках-иезуитах, отправившихся в 17-ом веке в странствие по Японии, дабы распространить христианское евангелие, а также найти своего наставника, который не вернулся домой. Однако там их ждут тяжелые испытания, гонения и преследования.

Звезда родилась (2018)

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Успешный музыкант Джексон Мейн однажды встречает талантливую певицу, и между ними вспыхивает страсть. Но помимо отношений он помогает ей реализоваться и добиться успеха. И когда она все больше набирает популярности, его карьера идет под откос.

Холодная война (2018)

Двое людей, мужчина и женщина, встречают друг друга в послевоенной Польше, но судьба уготовила им скорое расставание. Вот только они будут встречать друг друга еще много раз, а на пути их отношений будут разные преграды, но нить между двумя сердцами ничто не могло разорвать.

Цветы войны (2011)

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В 1937-ом, когда был разгар японо-китайской войны, гробовщик Джон должен быть подготовить к похоронам священника в Нанкине. Там он встретил учениц монастыре, а позже - проституток из соседнего борделя, которые оказались в эпицентре страшных событий. Ему пришлось выдать себя за служителя церкви, чтобы спасти их всех от ужасов войны.

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