ТОП-5 грустных и тяжелых фильмов, которые оставят след в душе

Поделись







Грустные фильмы /Flickr

Пронзительные, трогательные, грустные и даже тяжелые - таких фильмов иногда просит душа, когда хочется о чем-то поразмышлять, испытать эмоции или даже поплакать. Редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала ТОП-5 таких картин, которые не отпустят до самого конца, а после - оставят неизгладимое впечатление.

Три билборда на границе Эббинга, Миссури (2017)

Читай также: ТОП-5 прекрасных фильмов, которые не отпустят вас

История о Милдред Хейс, дочь которой убили несколько месяцев назад, а полиция так и не нашла преступников. Она решила обратиться к шерифу через послание на трех арендованных билбордах на въезде в город. Но ее борьба с властями тогда только ужесточается.

Голос монстра (2016)

В самые трудные для себя минуты мальчик по имени Коннор видит, как старое дерево за его окном оживает и превращается в чудовище. И тогда оно рассказывает истории, которые помогают ему понять, что всегда в себе можно найти силы выжить.

Манчестер у моря (2016)

Читай также: ТОП-5 добрых и трогательных фильмов

Главный герой - погруженный в себя и одинокий Ли, который работает слесарем. Но однажды он узнает новость о том, что его родной брат умер, а в завещании оставил его единственным опекуном своего сына.

Свет в океане (2016)

Вернувшись с войны, смотритель маяка встречает девушку, в которую влюбляется и находит смысл пребывания на острове, который был для него пустым. В один день к берегу пристает лодка с младенцем, и они решают вырастить ее, как родную дочь. Вот только супруги даже не подозревают, чем это для них обернется.

Капернаум (2018)

Читай также: ТОП-5 сильных фильмов, которые могут разбить ваше сердце

Трогательный и тяжелый фильм о 12-летнем Зейне, который ненавидит все, что происходит вокруг, ведь он живет в бедности, не знает, сколько у него братьев и сестер, а также сколько ему лет. Там, где он живет, происходят ужасные вещи. И однажды он решает подать в суд на своих родителей за то, что они его дали ему жизнь.

Ранее мы писали о пяти потрясающих драмах, которые вышли 2019-ом году