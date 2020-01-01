ТОП-5 отличных фильмов о том, как стать счастливыми

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Фильмы о поиске счастья /Flickr

Что такое счастье? Для всех определение этого понятия самое разное, но одно известно точно - это моменты, когда чувствуешь себя максимально хорошо. Бесспорно, счастье доступно всем, но у каждого к нему свой путь. И именно об этом редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала подборку из пяти отличных фильмов.

Патерсон (2016)

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Патерсон - романтичный парень, работающий водителем автобуса, а также пишущий стихи для своей жены. Он встречает повсюду таких же творческих людей и во всем видит красоту. Вот только он даже не хочет публиковаться до тех пор, пока кое-что в его жизни не случается.

Путешествие Гектора в поисках счастья (2014)

История об обаятельном лондонском психиатре, у которого однажды начинается кризис - его пациенты почему-то не становятся счастливее. И тогда он решает самостоятельно отправиться в долгое путешествие, чтобы наконец-то понять, что такое счастье.

Статус Брэда (2017)

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Поехав вместе со своим сыном в другой город, чтобы выбрать подходящий для него университет, Брэд сталкивается со своим прошлым и с бывшими одногруппниками, которые добились намного большего, чем он сам. И тогда он разочаровывается в жизни, думая о том, как она могла бы сложиться.

В погоне за счастьем (2006)

Популярная лента об отце, который в одиночку воспитывает пятилетнего сына. Он хочет, чтобы мальчик рос в достатке, но работа продавцом в магазине не позволяет даже оплатить жилье. И тогда он решает попробовать силы в брокерской компании. Но стажировка длится полгода, ее не оплачивают и работу получит лишь один из всех.

Жизнь прекрасна (50/50) (2011)

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Жизнь двадцатисемилетнего Адама внезапно меняется после того, как у него обнаруживают рак. Он пытается справиться с ужасными мыслями, но вместе со своим другом решает находить во всем лишь положительные стороны, понимая, что жизнь, какой бы она ни была, прекрасна.

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