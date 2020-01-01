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Эпические фильмы /Flickr

Эпические ленты зачастую повествуют какую-то масштабную и захватывающую историю с претензией на величественность. Они демонстрируют просторный киномир, в который зрителю невозможно не погрузиться и не ощутить грандиозность показанного, где зачастую есть место и историческим, и выдуманным событиям, которые разбавленные зрелищными баталиями, решением важных конфликтов, динамичными приключениями и прочим.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 эпических фильмов, которые приковывают внимание.

Варкрафт (2016)

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Экранизация популярной игры, события которой разворачиваются в мире, защищенном великой магией и огромными стенами от любого зла. Но однажды открылся темный портал и невиданные ранее существа заполнили земли Азерота, навсегда изменив их.

Люди Икс: Апокалипсис (2016)

Команда мутантов под названием Люди Икс пережила немало приключений, но теперь им предстоит сразиться с самым опасным и могущественным противником - Апокалипсисом и его четырьмя всадниками. И эти же события позволят героям больше узнать о происхождении своего вида.

Выживший (2015)

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Шикарная лента, основанная на реальных событиях, рассказывает о покорителях новых земель, а в частности - об охотнике Хью Глассе, который оказался тяжело ранен. Его предает единственный, кто остался рядом. И теперь у него есть лишь сила воли, благодаря которой он готов бросить вызов первобытной природе и племенам индейцев, которые враждебны к нему.

Хоббит: Битва пяти воинств (2014)

Заключительная глава эпической саги, которая поражает своим зрелищем и невероятными баталиями. Приключение хоббита Бильбо и его товарищей было насыщенным событиями, но теперь оно подошло к своему пику около Одинокой горы, где встретятся пять армий. И это будет масштабная и кровопролитная война.

Стартрек: Возмездие (2013)

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Корабль Энтерпрайз вернулся на Землю, но их организация оказалась разрушена изнутри, а мир постепенно стал погружаться в бездну. И во всем этом виновен один опасный злодей, который сеет хаос и намерен уничтожить человечество. Им нужно поймать его, начав с ним игру, в которой ставки слишком высоки.

Ранее мы писали о пяти фильмах, которые можно смотреть после тяжелого дня