ТОП-5 сильных философских фильмов

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Философские фильмы /Flickr

Многим из нас часто требуется пища для ума, которая заставит не просто пошевелить извилинами, а посмотреть на различные ситуации с разных сторон, обдумать что-либо, поразмышлять, увидеть смысл, который таится где-то глубже, словно подводный камень. И такими для нас могут стать сильные философские фильмы, которые редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в данной подборке.

Мастер (2012)

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Главный герой - моряк с загадочным прошлым, который пытался найти себе место в послевоенной Америке, а однажды познакомился с одним философом и организатором религиозного культа, став его ближайшим помощником. Их вера привлекает все больше людей, но со временем он начинает задаваться вопросами, кем же на самом деле является их наставник?

Древо жизни (2010)

У одиннадцатилетнего Джека двое братьев, любящая мать и учащий жизни отец. Он пытается разрываться между родителями, которые хотят переманить его на свою сторону. И однажды мальчику придется столкнуться с настоящими страданиями, которые изменят его мир.

Власть (2018)

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Основанная на реальных событиях картина рассказывает о человеке, который был теневым игроком в политике - о Дике Чейни. Он служил четырем президентам США, имел доступ к высшим уровням власти, а также обладал даром убеждения и острым умом. И все это помогло ему внести незаменимый вклад в мировую историю

Облачный атлас (2012)

Эта необычная, запутанная и зрелищная лента, снятая Томом Тыквером и сестрами Вачовски, показывает шесть историй. Все они происходят с разными людьми и разворачиваются в разное время и эпохи. Но главное, что они загадочным образом переплетены между собой.

Капитан Фантастик (2016)

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Одна большая семья живет в гармонии с природой, но вдалеке от цивилизованного мира. Все они, включая детей, говорят на разных языках, изучают различные науки, разбираются в философии, а также умеют постоять за себя. Но однажды судьба повернется так, что им придется столкнуться с тем миром, в котором живут остальные люди.

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