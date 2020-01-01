ТОП-5 сильных философских фильмов
Многим из нас часто требуется пища для ума, которая заставит не просто пошевелить извилинами, а посмотреть на различные ситуации с разных сторон, обдумать что-либо, поразмышлять, увидеть смысл, который таится где-то глубже, словно подводный камень. И такими для нас могут стать сильные философские фильмы, которые редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в данной подборке.
- Мастер (2012)
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Главный герой - моряк с загадочным прошлым, который пытался найти себе место в послевоенной Америке, а однажды познакомился с одним философом и организатором религиозного культа, став его ближайшим помощником. Их вера привлекает все больше людей, но со временем он начинает задаваться вопросами, кем же на самом деле является их наставник?
- Древо жизни (2010)
У одиннадцатилетнего Джека двое братьев, любящая мать и учащий жизни отец. Он пытается разрываться между родителями, которые хотят переманить его на свою сторону. И однажды мальчику придется столкнуться с настоящими страданиями, которые изменят его мир.
- Власть (2018)
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Основанная на реальных событиях картина рассказывает о человеке, который был теневым игроком в политике - о Дике Чейни. Он служил четырем президентам США, имел доступ к высшим уровням власти, а также обладал даром убеждения и острым умом. И все это помогло ему внести незаменимый вклад в мировую историю
- Облачный атлас (2012)
Эта необычная, запутанная и зрелищная лента, снятая Томом Тыквером и сестрами Вачовски, показывает шесть историй. Все они происходят с разными людьми и разворачиваются в разное время и эпохи. Но главное, что они загадочным образом переплетены между собой.
- Капитан Фантастик (2016)
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Одна большая семья живет в гармонии с природой, но вдалеке от цивилизованного мира. Все они, включая детей, говорят на разных языках, изучают различные науки, разбираются в философии, а также умеют постоять за себя. Но однажды судьба повернется так, что им придется столкнуться с тем миром, в котором живут остальные люди.
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