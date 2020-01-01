ТОП-5 фильмов с хитросплетениями, которые подходят не для всех

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Хитроумные фильмы /Flickr

Кино бывает самым разным - от доступного всем и понятного до закрученного, хитроумного и заставляющего думать в течение всего хронометража. Они подходят не всем зрителям, ведь под него не отдохнешь, а наоборот - приходится включать мозг, быть внимательным и даже смотреть глубже.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 фильмов с хитросплетениями.

Мама! (2017)

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Необычный драматический триллер Даррена Аронофски рассказывает о семейной паре, которые обустроили свое гнездышко. Но внезапно там появляется человек, просящий приюта, и это становится началом конца их безмятежной жизни.

К чуду (2012)

Кому-то эта лента может показаться скучной, кому-то - размеренной и глубокой. История рассказывает о проблемах у пары, которая вернулась домой из поездки. Они оба заводят романы на стороне и просят наставлений у отца Куинтаны. Вот только священник страдает от того, что полностью погружен в жизни других, не имея возможность разобраться со своей.

Лобстер (2015)

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В будущем одинокие люди должны отправиться в специальный санаторий, где за отведенное время им нужно найти себе вторую половинку. Если этого не происходит, то их превращают в животных и отпускают в лес. И туда попал мужчина по имени Дэвид, которого не устраивает такой режим.

Игра (1997)

На свой День рождения успешный и спокойный мужчина по имени Николас Ван Ортон получает билет в игру, которая обещает вернуть ему чувство адреналина, ощутить остроту. Он начинает ее, однако вскоре придется понять, что все вокруг происходит всерьез.

Враг (2013)

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Главный герой - мужчина, который, решив посмотреть некий фильм, замечает, что главный герой является его точной копией. Он озабоченно пускается в поиски этого человека, но они лишь приводят его к загадочным и мистическим событиям.

Ранее мы писали о пяти фильмах, которые заставят напрячь мозги