ТОП-5 шикарных фильмов, поражающих воображение
То, что мы видим вокруг нас в реальном мире, порой успевает настолько наскучить, что хочется унестись куда-нибудь в другой мир, наполненный фантастикой и необычайной красотой. И для этого подходят фильмы, в которых режиссер постарался настолько, что вышло интересно, глубоко и очень зрелищно.
Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 шикарных фильмов, поражающих воображение.
- Меняющие реальность (2011)
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Конгрессмен Дэвид Норрис однажды узнает, что все в мире идет по заранее написанному сценарию, а за порядком исполнения его следит Бюро Корректировки, агенты которого имеют сверхспособности. И по плану не предусмотрена его встреча с девушкой, к которой у него вспыхнули чувства.
- Начало (2010)
Главные герои этой ленты - люди, забирающиеся в глубины человеческих снов и похищающие из уязвимого разума ценную информацию. Но однажды им придется внедрить идею, а их лидеру это задание поможет исправить ошибки прошлого. Вот только они не готовы ко встрече с опасным противником, который всегда опережает их.
- Бегущий по лезвию 2049 (2017)
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Красивая, зрелищная и глубокая картина Дэни Вильнева, в которой события разворачиваются в будущем, где в мире живут репликанты, выполняющие тяжелую работу вместо людей. Офицер Кей держит их под контролем, но однажды к нему в руки попадает таинственная информация, от которой зависит судьба всего мира. И разгадать эту загадку ему может помочь лишь Рик Декард, которого не видели уже много лет.
- Лабиринт Фавна (2006)
Во времена Второй мировой войны десятилетняя девочка, дочь жестоко капитана Видаля, который вместе со своими людьми обустроил лагерь в лесах, находил некий лабиринт возле места, где они сейчас обитают. И там она встречает Фавна, который знает, что она - принцесса волшебного королевства. И для того, чтобы вернуться туда, ей нужно пройти три испытания до полнолуния.
- Доктор Стрэндж (2016)
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Когда-то Стивен Стрэндж был успешным хирургом, но он попал в автокатастрофу, которая лишила его возможности управлять руками. Он отправился в долгое путешествие, открыв в себе способности изменять время и пространство, связывая параллельные миры и защищая землян от зла.
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