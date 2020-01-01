Поделись







Фильмы, которые поражают воображение /Flickr

То, что мы видим вокруг нас в реальном мире, порой успевает настолько наскучить, что хочется унестись куда-нибудь в другой мир, наполненный фантастикой и необычайной красотой. И для этого подходят фильмы, в которых режиссер постарался настолько, что вышло интересно, глубоко и очень зрелищно.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 шикарных фильмов, поражающих воображение.

Меняющие реальность (2011)

Читай также: ТОП-5 отличных фильмов о том, как стать счастливыми

Конгрессмен Дэвид Норрис однажды узнает, что все в мире идет по заранее написанному сценарию, а за порядком исполнения его следит Бюро Корректировки, агенты которого имеют сверхспособности. И по плану не предусмотрена его встреча с девушкой, к которой у него вспыхнули чувства.

Начало (2010)

Главные герои этой ленты - люди, забирающиеся в глубины человеческих снов и похищающие из уязвимого разума ценную информацию. Но однажды им придется внедрить идею, а их лидеру это задание поможет исправить ошибки прошлого. Вот только они не готовы ко встрече с опасным противником, который всегда опережает их.

Бегущий по лезвию 2049 (2017)

Читай также: ТОП-5 отличных фильмов в жанре киберпанк

Красивая, зрелищная и глубокая картина Дэни Вильнева, в которой события разворачиваются в будущем, где в мире живут репликанты, выполняющие тяжелую работу вместо людей. Офицер Кей держит их под контролем, но однажды к нему в руки попадает таинственная информация, от которой зависит судьба всего мира. И разгадать эту загадку ему может помочь лишь Рик Декард, которого не видели уже много лет.

Лабиринт Фавна (2006)

Во времена Второй мировой войны десятилетняя девочка, дочь жестоко капитана Видаля, который вместе со своими людьми обустроил лагерь в лесах, находил некий лабиринт возле места, где они сейчас обитают. И там она встречает Фавна, который знает, что она - принцесса волшебного королевства. И для того, чтобы вернуться туда, ей нужно пройти три испытания до полнолуния.

Доктор Стрэндж (2016)

Читай также: ТОП-5 потрясающих фильмов про другие измерения

Когда-то Стивен Стрэндж был успешным хирургом, но он попал в автокатастрофу, которая лишила его возможности управлять руками. Он отправился в долгое путешествие, открыв в себе способности изменять время и пространство, связывая параллельные миры и защищая землян от зла.

Ранее мы писали о пяти фильмах, которые повысят настроение в любой день недели