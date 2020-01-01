ТОП-5 фильмов, которые повысят настроение в любой день недели

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Фильмы для хорошего настроения /Flickr

Рабочая неделя в любой может изрядно утомить или здорово подпортить настроение. Но нельзя давать себе грустить, отчаиваться или падать духом, а наоборот - нужно заряжаться хорошим настроением. И его гарантированно подарят ТОП-5 отличных фильмов, которые редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в данной подборке.

Zомбилэнд: Контрольный выстрел (2019)

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Спустя десять лет главные герои этой ленты снова на экранах, все еще пытаясь выжить в мире, который пережил зомби-апокалипсис. И вместе с их историей возвращается еще и классный юмор, безудержный экшен, зрелище со спецэффектами, а также здесь будут и новые герои, которые повстречаются на пути.

Братья из Гримсби (2016)

Комедии с Сашей Бароном Коэном - это всегда смешно, актуально и даже провокационно. На этот раз он перевоплотился в безудержного футбольного фаната, который любит беспределить и быть неадекватным. Он наконец-то повстречал своего брата-спецагента, который из-за него провалил важную миссию. Но теперь нужно вместе все исправить, спася мир от угрозы!

Ты водишь (2018)

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Пятеро друзей еще со школьной скамьи раз в год играют в игру, похожую на кошки-мышки, забывая обо всем, что есть в жизни, и отдаваясь только преодолению противника. Все они когда-то водили, кроме одно из них, который пригласил их на свою свадьбу. Но готов ли он противостоять им в этот раз?

Стражи Галактики: Часть 2 (2017)

Зрелищный и веселый блокбастер о команде героев, состоящей из Звездного Лорда, Дракса, дерева Грута, енота Ракеты и зеленокожей Гаморы. Они снова попадают в невероятные приключения, вот только в этот раз им придется еще и раскрыть масштабную тайну об отце Питера Квилла.

Загадочное убийство (2019)

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Ник и Одри уже целых пятнадцать лет женаты, но так до сих пор не были в совместном отпуске. Но теперь пришло время уехать в Европу, однако вместо запланированного отдыха они попадают на яхту одной богатой и большой семьи, глава которой - известный миллиардер. И его внезапно убивают в лучших традициях детективных романов. А все подозрение падает именно на главных героев, которым следует включить смекалку и самим выяснить - кто же все-таки их подставил?

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