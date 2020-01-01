ТОП-5 классных комедий 2019 года

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Лучшие комедии 2019-го /Flickr

Мы уже вспоминали о лучших боевиках, триллерах, драмах, ужастиках и прочих разных фильмах, которые выходили в прокат в течение всего 2019-го года. Однако не стоит забывать и о комедийных лентах, которые смешат, необычно отражают различные события или ситуации, веселят или просто позволяют отлично провести время.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 лучших комедий 2019-го года.

Загадочное убийство

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Адам Сэндлер и Дженнифер Энистон уже давно не появлялись вместе на экранах и, как оказалось, очень зря, ведь их тандем снова вышел просто отличным! Это история о супругах, которые наконец-то решили выбраться на отдых и по стечению обстоятельств попали на яхту одной большой семьи, где убили главного его члена. Все в духе детективов Агаты Кристи, но с юмором, романтикой и яркими красками.

Джуманджи: Новый уровень

Сиквел перезагрузки ленты о злосчастной игре, которая в этой версии стала не настольной, а консолью. Герои, которые уже побывали внутри виртуального мира, вынуждены снова туда отправиться, чтобы спасти своего друга. И на этот раз они уже попали в тела других персонажей, а их приключение станет более масштабным и, конечно, веселым (но только для зрителей).

Та еще парочка

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Фред - талантливый журналист, которого увольняют с работы. Но судьба однажды сводит его с Шарлоттой - девушкой, которая много лет назад была его няней и по совместительству первой любовью, а теперь стала главной бизнесвумен в США. И она нанимает его на работу. Вот только это решение порождает цепочку необычных, местами курьезных и судьбоносных ситуаций.

Однажды… в Голливуде

Конечно, эта лента многим может показаться довольно грустной, но Квентин Тарантино здесь по-доброму, не без юмора и присущего ему веселья поностальгировал о важном для Голливуда времени. Ну и альтернативное воссоздание исторических событий здесь тоже присутствует, а комедия местами если не дополняет драму, то даже вытесняет ее.

Отпетые мошенницы

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В центре сюжета - две аферистки, работающие по собственным проверенным схемам и предпочитающие не сталкиваться с такими же, как они. Но однажды между ними завязался конфликт, который перетекает в соревнование, ведь обе они открыли охоту на денежки богатого парня из Кремниевой долины.

Ранее мы писали о пяти лучших мультфильмах, которые вышли в 2019-ом году