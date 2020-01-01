ТОП-5 добрых и трогательных фильмов

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Добрые фильмы /Flickr

Временами всем нам хочется отвлечься не только от обыденности, забот и самых разных дел, но и от сложных, перенасыщенных событиями и спецэффектами фильмов, отдавая предпочтение добрым и трогательным картинам, с которыми легко коротаются вечерами. И пять таких лент редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в данной подборке.

Одаренная (2017)

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Одинокий мужчина по имени Фрэнк Адлер воспитывает свою племянницу, которая является невероятно одаренным ребенком. Но однажды появляется мать Фрэнка, которая готова разлучить его с девочкой.

Повар на колесах (2014)

Успешный шеф-повар однажды лишается своей работы, но это лишь заставляет его двигаться по своему пути. И он открывает свою закусочную на колесах, которая собирает огромные очереди, попутно обучая кулинарии своего юного сына.

Спасти мистера Бэнкса (2013)

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Многие из нас помнят диснеевский фильм о Мэри Поппинс, однако мало кто знает о том, как удалось добиться прав на экранизацию. Эта прекрасная лента рассказывает о Уолте Диснее, который, пообещав своим дочерям перенести на большие экраны историю о замечательной няне, пытался договориться с писательницей Памелой Трэверс. Однако это было не так уж и легко.

Из 13 в 30 (2004)

Жизнь подростков часто наполнена своими проблемами, из-за которых хочется как можно быстрее повзрослеть. И это получается у тринадцатилетней Дженни прямо в ее неудачный День рождения. Ведь внезапно ее жизнь перескочила на семнадцать лет вперед и ей уже тридцать!

Пит и его дракон (2016)

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Грейс никогда не верила в рассказы отца о драконе, обитающем там, где природа. Но однажды она попала в лес, где встретила мальчика по имени Пит, живущего там. У него нет никого и ничего, кроме друга - большого зеленого дракона.

Ранее мы писали о пяти фильмах, которые спасут самый скучный вечер