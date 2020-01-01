ТОП-5 фантастических фильмов, которые не отпустят вас до конца

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Фантастические фильмы /Flickr

Жанров в кино можно насчитать огромное количество, но есть тот, который способен погрузить зрителя в те миры и события, которые невозможны в реальности. Речь идет о фантастических лентах, которые наполнены зрелищной картинкой, красивыми спецэффектами, затягивающим сюжетом и многими другими качественными составляющими.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 отличных фильмов фантастического жанра.

Живая сталь (2011)

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В мире будущего, где бокс уже запрещен, в боях теперь участвуют роботы, которыми управляют люди. И один бывший спортсмен обзаводиться бракованным, но способным роботом. И в это же время в его жизни появляется сын, с которым вместе они готовятся привести машину к победе, попутно узнавая друг друга.

Первый мститель: Противостояние (2016)

После того, как команда Мстителей нанесла немало ущерба, спасая Землю от бед, правительство вынуждает их подчиняться, дабы регулировать действия. И тогда одна часть людей в костюмах и масках соглашается на такие условия, а другая - восстает против режима. И это приводит к настоящей гражданской войне супергероев.

Изгой-один: Звездные войны. Истории (2016)

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Спин-офф знаменитой франшизы, в котором речь идет о том, как отряд сопротивления намеревается украсть важные чертежи у Империи. Их возглавляет бесстрашная Джин Эрсо, у которой в этом деле есть и личные мотивы, и она ведет героев на верную смерть, зная, что на кону будущее далекой-далекой Галактики.

Бегущий в лабиринте (2014)

Томас - обычный парень, который однажды просыпается в лифте, не помня, что случилось до этого. Оказалось, что группа подростков, научившихся выживать в замкнутом пространстве, пополняется раз в тридцать дней. Они пытаются найти выход из лабиринта, который окружает их некий приют, но однажды там появляется необычная девочка.

Грань будущего (2014)

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Нападение инопланетян на Землю оборачивается масштабной катастрофой, ведь ни одна армия в мире не может противиться их атаке. Один из военных, майор Кейдж, однажды героически погибает в бою, но внезапно просыпается в начале того же дня. Теперь ему нужно снова и снова переживать одни и те же события до тех пор, пока он не узнает, как победить врага.

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