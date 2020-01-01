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Любимые киновселенные /Flickr

Кинематограф за много лет своего существования ушел очень далеко, а фильмы иногда существуют не по одному, а в целых киновселенных, которые зарождаются, когда развивается какая-либо отдельная франшиза. И эти миры погружают в себя, влюбляют и отрывают от реального мира, позволяя зрителю наслаждаться полюбившимися персонажами.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 кинофраншиз, которые можно пересматривать бесконечно.

Гарри Поттер

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Экранизация сказки от Джоан Роулинг о мире магии и чародейства, где в центре сюжета находится мальчик, который выжил при смертельном заклинании, кажется, мгновенно получила любовь фанатов по всему миру. Первый фильм вышел в уже далеком 2001-ом году, а завершилась серия в 2011-ом, однако уже в наше время выходят спин-офф Фантастические Твари, где действие разворачивается за семьдесят лет до Поттерианы. Все фильмы пересматривают до сих пор и можно быть уверенными, что будут пересматривать в будущем еще не раз.

Звездные Войны

Космическая сага по-настоящему изменила мир кинематографа в 1977-ом, показав, какой может быть фантастика, киношные миры, да и как в целом может скакнуть техническая часть киноискусства. Джордж Лукас создал уникальную историю о джедаях, ситхах, жителях разных планетах и прочих, которая уже имеет три трилогии, два спин-оффа, десятки игр, множество игрушек и прочей атрибутики, а также - миллионы преданных фанатов по всему миру.

Киновселенная Marvel

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Когда в 2008-ом году вышел кинокомикс Железный Человек с Робертом Дауни-младшим, никто (даже боссы Marvel/Disney) даже не подозревал, куда все это приведет. В итоге киновселенная разрослась до монументальных размеров, подарив зрителям по всему миру множество картин о супергероях, а в последствии - соединив их в разных фильмах. Уже выпущено 23 картины с завершенной историей в трех фазах, но уже не за горами четвертая, которая подарит новых героев и новые фантастические сюжеты.

Пираты Карибского моря

Трудно поверить, но первые Пираты были экранизацией всего-навсего аттракциона в Диснейленде. Да и ставок на фильм в начале нулевых еще никто не делал, хотя на главную роль был утвержден Джонни Депп. Его образ в итоге настолько пришелся зрителям по душе, что затмевал всех остальных. Приключенческая, фантастическая, эпическая и даже романтическая история ограничилась всего пятью частями. Disney обещают новую, но уже без Деппа, что не очень-то и обнадеживает поклонников саги.

Властелин колец

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Средиземье - один из любимых киномиров любителей фэнтези и просто киноманов (изначально - литературный), который был создан Дж. Р. Р. Толкином. Первая трилогия про кольцо всевластия до сих пор считается чуть ли не лучшими фильмами в жанре, которые в свое время собиралм награды и Оскары, не говоря уже о многомиллионных кассовых сборах. Спустя время вышла трилогия приквелов о Хоббите и его путешествии вместе со многими героями из оригинала. И вместе с ними каждый зритель тоже имел шанс отправиться в эти приключения, ведь тот киномир, который создал Питер Джексон, по-настоящему прекрасен и притягателен.

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