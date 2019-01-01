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Лучшая фантастика 2019 года /Flickr

Фантастика и блокбастеры продолжают завоевывать кинотеатры по всему миру, не только поражая всех зрителей своим размахом и историями, но и собирая рекордные кассы. 2019-ый год был насыщенным окончаниями многолетних культовых франшиз и просто невероятными лентами, которые подарили зрителям зрелище, эпичность, интересные сюжеты, великолепные спецэффекты, хорошую актерскую игру и масштабность.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 лучших фантастических фильмов 2019 года.

Мстители: Финал

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Супергеройская франшиза от Marvel, начавшаяся в 2008-ом году, подошла к концу именно с этой лентой, которая не просто подвела итоги, но сделала это действительно эпохально. Здесь выжившим Мстителям пришлось решить все то, что натворил Танос, а в самом конце всех ждала невероятная баталия. К слову, на этом марвеловские блокбастеры не окончились, ведь грядет новая фаза киновселенной, начало которой состоится уже в 2020-ом.

Алита: Боевой ангел

Прошло уже три столетия со времен Великой войны в XXVI веке, и некий Доктор Идо внезапно находит останки женщины-киборга. Она ничего не помнит, кроме боевых приемов. А это значит, что нужно восстановить ее память.

Человек-паук: Вдали от дома

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Дружелюбный сосед, который вместе со Мстителями принял участие в решающем сражении с Таносом и его приспешниками, все еще остается школьником, поэтому вместе со своим классом он отправляется в путешествие по Европе. Но и там ему нет отдыха, ведь рядом появляется новая опасность, а также ему предстоит познакомиться с загадочным героем по имени Мистерио.

К звездам

Космическая программа пол названием Проект Лима по поиску внеземной жизни была восстановлена спустя шестнадцать лет. Тогда ее возглавлял капитан Макбрайдт, пропавший в ходе выполнения задания, а теперь эту миссию поручили его сыну. Он намерен отправиться к марсианской базе, ведь оттуда, вероятно, сможет связаться с отцом.

Звездные Войны: Скайуокер. Восход

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Конец новой трилогии и завершение всей космической саги, которая была развернута вокруг семьи Скайуокеров. Герои продолжают войну с теми, кто намерен навести абсолютный порядок, но сталкиваются еще и с серьезным врагом, которого многие считали погибшим. Им придется пройти через многое и вступить в последнее сражение, решающее исход этой долгой войны.

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