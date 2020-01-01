ТОП-5 отличных фильмов, которые зарядят весенним настроением
Вот и наступила долгожданная весна, которая вот-вот принесет теплую погоду и начнет все выкрашивать в зеленый. А быстрее прочувствовать ее, наполниться ее настроением помогают фильмы, которые пропитаны этим временем года, позитивом, романтикой и особой теплой атмосферой.
Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 весенних фильмов.
- Весенние надежды (2012)
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Вот уже тридцать лет одна пара находится в браке, но их отношения за это время успели зачерстветь. И они хотят вернуть прежний огонек при помощи доктора Фелда, который занимается проблемами семей.
- Ноттинг Хилл (1999)
Романтическая лента о мужчине, который владеет небольшим книжным магазином в Лондоне. Однажды к нему за путеводителем заходит кинозвезда и с тех пор он не может выкинуть ее из головы. Но не как обезумевший фанат, а как потерявший голову влюбленный мужчина.
- Доброе утро (2010)
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Бекки - продюсерка теленовостей, которую внезапно увольняют с работы. И со временем она устраивается во второсортное шоу, решив его воскресить, добавив ярких красок и эмоций. Она с горем пополам приглашает именитого ведущего, но все не налаживается, ведь за кадром все еще идут войны.
- Всегда говори ДА (2008)
Привыкший постоянно отвечать отказами на все, что ему предлагают, главный герой меняет свою жизнь из-за одного случая. Он попадает на семинар, где заключает со спикером соглашение, из-за которого теперь обязан забыть о слове НЕТ и отвечать только положительно.
- Век Адалин (2015)
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Главная героиня родилась в начале 20-го века, и она прожила долгую жизнь. Но из-за одного необычного события она перестала стареть и до сих пор выглядит молодо. Однако все эти годы ей кажутся пустыми ровно до того момента, пока она не встретит мужчину, с которым вместе захочет снова стать смертной.
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