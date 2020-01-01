ТОП-5 отличных фильмов, которые зарядят весенним настроением

Поделись







Весеннее кино /Flickr

Вот и наступила долгожданная весна, которая вот-вот принесет теплую погоду и начнет все выкрашивать в зеленый. А быстрее прочувствовать ее, наполниться ее настроением помогают фильмы, которые пропитаны этим временем года, позитивом, романтикой и особой теплой атмосферой.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 весенних фильмов.

Весенние надежды (2012)

Читай также: ТОП-5 романтических комедий

Вот уже тридцать лет одна пара находится в браке, но их отношения за это время успели зачерстветь. И они хотят вернуть прежний огонек при помощи доктора Фелда, который занимается проблемами семей.

Ноттинг Хилл (1999)

Романтическая лента о мужчине, который владеет небольшим книжным магазином в Лондоне. Однажды к нему за путеводителем заходит кинозвезда и с тех пор он не может выкинуть ее из головы. Но не как обезумевший фанат, а как потерявший голову влюбленный мужчина.

Доброе утро (2010)

Читай также: ТОП-5 фильмов, которые помогут снять стресс

Бекки - продюсерка теленовостей, которую внезапно увольняют с работы. И со временем она устраивается во второсортное шоу, решив его воскресить, добавив ярких красок и эмоций. Она с горем пополам приглашает именитого ведущего, но все не налаживается, ведь за кадром все еще идут войны.

Всегда говори ДА (2008)

Привыкший постоянно отвечать отказами на все, что ему предлагают, главный герой меняет свою жизнь из-за одного случая. Он попадает на семинар, где заключает со спикером соглашение, из-за которого теперь обязан забыть о слове НЕТ и отвечать только положительно.

Век Адалин (2015)

Читай также: ТОП-5 фильмов, которые доведут вас до слез

Главная героиня родилась в начале 20-го века, и она прожила долгую жизнь. Но из-за одного необычного события она перестала стареть и до сих пор выглядит молодо. Однако все эти годы ей кажутся пустыми ровно до того момента, пока она не встретит мужчину, с которым вместе захочет снова стать смертной.

Ранее мы писали о пяти фильмах, в которых актеры любили друг друга по-настоящему