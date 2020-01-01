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Трогательные фильмы /Flickr

Иногда хорошее кино способно повышать настроение, смешить, веселить, заставляет о чем-либо задуматься, пугает, держит в напряжении и так далее. Перечислять можно очень долго, но есть фильмы, которые обезоруживают и заставляют выплеснуть свои эмоции настолько, что зритель не может сдержать слез.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 потрясающих фильмов, которые доведут вас до слез.

Все еще Элис (2014)

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Главная героиня этой истории - известная профессор по лингвистике, которую любят и уважают студенты. А еще она счастливая мать и жена. Но однажды ее жизнь начинает рушиться, словно карточный домик, когда она начинает забывать слова.

Один день (2011)

Романтичная и целеустремленная Элла однажды встретилась с харизматичным и самоуверенным Декстером, проведя вместе всего один день. Им понадобится много лет, пока они будут встречать друг друга снова и снова на такой же срок, чтобы поверить, что у них есть особые чувства.

Помни меня (2010)

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История об обычном парне, которого все еще гложет смерть брата, а со многими людьми у него никак не ладится. Но однажды его арестовывают за драку, после чего он решает отомстить полицейскому, закрутив роман с его дочерью. Но его чувства становятся настоящими, а она может узнать его тайну. Вот только самое ли это страшное?

Жутко громко и запредельно близко (2011)

Мальчику по имени Оскар всего лишь десять, но он уже потерял своего отца, который погиб при теракте одиннадцатого сентября. Но у него остались вопросы о своем родителе, и в поиске ответов он отправляется по городу, встречая людей, которые также борются со своим горем.

Манчестер у моря (2016)

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Простой и погруженный в себя молодой человек Ли, работающий слесарем, однажды узнает, что его родной брат умер, а сам он назначен его опекуном. Но парню уже шестнадцать, поэтому нужно к нему найти подход. Вот только ради всего этого Ли нужно вернуться в места, где он оставил навсегда свое прошлое.

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