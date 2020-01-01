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Фильмы, где актеры и актрисы любили друг друга не только на экране /Flickr

Можно смотреть фильмы о любви и наслаждаться тем, как играют главные герои. А можно получать удовольствие от того, что на экране чувства бурлят самые настоящие. Ведь иногда искра пробегает прямо на съемочной площадке, и актеры с актрисами по-настоящему друг в друга влюбляются.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 фильмов, в которых актеры любили друг друга по-настоящему.

Вики Кристина Барселона (2008)

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Эта лента Вуди Аллена по-настоящему пестрит чувствами, потому что здесь по истории образовался настоящий любовный многоугольник. Но вот действительно романтическими стали отношения Хавьера Бардема (он играл главную роль) и Пенелопы Круз. С того времени они вместе, а в браке состоят уже десять лет!

Мистер и миссис Смит (2005)

Именно этот боевик о семейной паре, которые узнали о настоящей профессии друг друга, подарил миру одну из лучших пар Голливуда. За их жизнью следили все фанаты, восхищаясь этим громким романом. Правда, хорошее часто заканчивается, как и эта история, подошедшая к концу в 2016-ом.

Новый Человек-Паук (2012)

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В этом перезапуске кинокомикса о популярном супергерое Питер Паркер завел отношения уже не с Мэри Джейн, а с Гвен Стейси. Их сыграли Эндрю Гарфилд и Эмма Стоун, и прямо на съемочной площадке между актером и актрисой вспыхнули чувства. Так что на экране никакого притворства не было! Жаль, но их пара распалась после четырех лет отношений.

Джильи (2003)

Киллерша, ненавидящая мужчин, вдруг полюбила одного обаятельного молодого человека. Этих персонажей сыграли Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, и чувства в кадре отразились и на чувствах в реальности. Целых два года они повстречались и даже обручились!

Ромовый дневник (2010)

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Страсти между Джонни Деппом и Эмбер Херд было хоть отбавляй! Они любили друг друга в этом фильме, завязали бурные отношения в жизни, а расставалась звездная пара не менее громко. Впрочем, разбирательства между ними идут до сих пор, но, видя их на экране, нельзя сказать, что они играли - все было без притворства.

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