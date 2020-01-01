ТОП-5 фильмов, в которых актеры любили друг друга по-настоящему
Можно смотреть фильмы о любви и наслаждаться тем, как играют главные герои. А можно получать удовольствие от того, что на экране чувства бурлят самые настоящие. Ведь иногда искра пробегает прямо на съемочной площадке, и актеры с актрисами по-настоящему друг в друга влюбляются.
Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 фильмов, в которых актеры любили друг друга по-настоящему.
- Вики Кристина Барселона (2008)
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Эта лента Вуди Аллена по-настоящему пестрит чувствами, потому что здесь по истории образовался настоящий любовный многоугольник. Но вот действительно романтическими стали отношения Хавьера Бардема (он играл главную роль) и Пенелопы Круз. С того времени они вместе, а в браке состоят уже десять лет!
- Мистер и миссис Смит (2005)
Именно этот боевик о семейной паре, которые узнали о настоящей профессии друг друга, подарил миру одну из лучших пар Голливуда. За их жизнью следили все фанаты, восхищаясь этим громким романом. Правда, хорошее часто заканчивается, как и эта история, подошедшая к концу в 2016-ом.
- Новый Человек-Паук (2012)
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В этом перезапуске кинокомикса о популярном супергерое Питер Паркер завел отношения уже не с Мэри Джейн, а с Гвен Стейси. Их сыграли Эндрю Гарфилд и Эмма Стоун, и прямо на съемочной площадке между актером и актрисой вспыхнули чувства. Так что на экране никакого притворства не было! Жаль, но их пара распалась после четырех лет отношений.
- Джильи (2003)
Киллерша, ненавидящая мужчин, вдруг полюбила одного обаятельного молодого человека. Этих персонажей сыграли Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, и чувства в кадре отразились и на чувствах в реальности. Целых два года они повстречались и даже обручились!
- Ромовый дневник (2010)
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Страсти между Джонни Деппом и Эмбер Херд было хоть отбавляй! Они любили друг друга в этом фильме, завязали бурные отношения в жизни, а расставалась звездная пара не менее громко. Впрочем, разбирательства между ними идут до сих пор, но, видя их на экране, нельзя сказать, что они играли - все было без притворства.
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