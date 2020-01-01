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ТОП-5 отличных фильмов на День святого Валентина

Романтические и трогательные картины
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Фильмы ко Дню святого Валентина
Фильмы ко Дню святого Валентина
/Flickr

В День всех влюбленных можно отправиться со своей второй половинкой на романтический ужин или на какое-нибудь мероприятие, а можно скрасить вечер уютными посиделками в домашней обстановке, разбавив их просмотром хорошего фильма. Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 романтических и трогательных картин, которые идеально подойдут к просмотру на День святого Валентина.

  1. Звезда родилась (2018)

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Потрясающая картина о романтических отношениях популярного кантри-исполнителя и малоизвестной певицы. Он помогает ей обрести славу, вот только начинает сам ее терять. И это стало причиной для надлома в их истории любви.

  1. Предложение (2009)

Главная героиня - жесткая начальница, которую многие даже побаиваются. Но внезапно она узнает, что ей грозит депортация в Канаду, а для того, чтобы избежать этого, потребуется, например, выйти замуж. И как ей повезло, что рядом находился верный помощник, которого можно выдать за жениха. Но получится ли у нее уговорить его на настоящую женитьбу?

  1. Эта дурацкая любовь (2011)

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У Кола Уивера была идеальная жизнь ровно до тех пор, пока он не узнал, что жена ему изменяет. Тогда все пошло под откос, но однажды он встретил в баре молодого человека, который открыл ему глаза на многие возможности и радости в жизни. Вот только настоящая любовь все равно рано или поздно приходит в сердца людей и многое меняет.

  1. Полночь в Париже (2011)

Романтическая картина, в центре сюжета которой находится писатель, мечтающий побывать в 1920-ых годах. Со своей любимой он приезжает в Париж и однажды магическим образом попадает в прошлое, встретив там Хемингуэя, Фицджеральдов, Гертруду Стайн и многих других. И тогда он понимает, что рожден для этой эпохи.

  1. День святого Валентина (2010)

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Ну и, конечно же, как же обойтись без фильма, название которого говорит само за себя? Здесь собрались популярные актеры, а в самой истории переплетены судьбы различных людей - влюбленных и одиноких - прямо перед Днем всех влюбленных.

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Источник: Afisha.bigmir.net
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