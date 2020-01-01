Куда пойти в Киеве на День Валентина 2020: Афиша событий 14 февраля

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План действий на День святого Валентина /Flickr

День святого Валентина - праздник, который хочется провести вместе со своей второй половинкой по-особенному. И редакция сайта Afisha.bigmir.net знает, где это можно сделать. Поэтому мы собрали лучшие мероприятия, которые пройдут в Киеве 14-го февраля.

Kyivstoner. Сольный концерт

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Популярный блогер и музыкант Kyivstoner уже давно покорил сердца своей полуторамиллионной аудитории. И в самый романтичный день года он выступит с сольным концертом в столице, где исполнит свои лучшие хиты.

Где? ATLAS (ул. Сечевых Стрельцов, 37-41). Начало: 19:00. Цена: от 400 гривен.

Kyivstoner /facebook.com/events/203428467366035/

Про Любовь

Большой праздничный концерт в одном из лучших клубов Киева расскажет про светлое, великолепное и теплое чувство - Про любовь! А выйдут на сцену в этот вечер группы Скрябин, Друга Ріка и LETAY, которые споют свои лучшие романтические хиты.

Где? Stereo Plaza (пр. Лобановского, 119). Начало: 19:00. Цена: от 350 гривен.

Про любовь /facebook.com/events/436285420343956/

Крихітка

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Украинский инди-рок развивается и по-настоящему радует. И этот коллектив только подтверждает этот факт. В День Валентина они выйдут на сцену впервые за три года. За ними соскучились фанаты, а они соскучились за ними. Поэтому чувства здесь будут бурлить!

Где? Bel Etage (ул. Шота Руставели, 16А). Начало: 19:00. Цена: от 500 гривен.

Крихітка /facebook.com/events/918796535170989/

Лайма Вайкуле

Эксклюзивный концерт легендарной певицы в Киеве, посвященный романтическому дню, который может стать лучшим подарком на этот праздник. Ведь ее песни переполнены чувствами, она является иконой стиля, символом эпохи, а все ее шоу по-настоящему грандиозны.

Где? Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 5900 гривен.

Лайма Вайкуле /facebook.com/events/1467322106782226/

Джаз и коктейли в парковом

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Праздничный вечер вполне может стать волшебным. Для этого нужна отличная музыка, коктейли, танцы и хорошее настроение. Здесь выступят парижане Lucien & The Kimono Orchestra и киевляне Smooth Operation.

Где? КВЦ Парковый (Парковая дорога, 16А). Начало: 19:00. Цена: от 250 гривен.

Джаз и коктейли в Парковом /facebook.com/events/506861823258940/

Париж. История любви

Как собрать вместе любовь, страсть и музыку? Ответ на этот вопрос есть у Наталии Пичкур, которая как раз в один вечер представит романтическую программу Париж. История любви. А с ней вместе выступит Jazz Ballet Kiev. И все это погрузит в атмосферу самого любвеобильного города Европы.

Где? Freedom Hall (ул. Кирилловская, 134). Начало: 20:00. Цена: от 375 гривен.

Натали Пичкур /facebook.com/events/2534768800086924/

Самый романтичный стендап

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А вот лучшие комики нашей страны могут смешать романтику и юмор, ведь в Валентинов день они будут шутить про отношения, любовь, про вторые половинки и многое другое. И будьте уверены - их юмор свеж и не банален!

Где? Fedoriv Hub (ул. Б. Васильковская, 5). Начало: 20:00. Цена: от 250 гривен.

Стендап /facebook.com/events/514307725873334/

ALEKSEEV

Музыки 14-го февраля, как вы уже догадались, будет много, и составят компанию влюбленным не только их вторые половинки, но и звездные исполнители. На этом концерте дарить эмоции и свою музыку будет Alekseev, ведь он подготовил сольную романтическую программу.

Где? QUEEN (Набережное шоссе, 25). Начало: 21:00. Цена: от 1000 гривен.

Alekseev /facebook.com/events/2689867534445642/

TODD TERJE

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Легендарный музыкант, который на каждом своем шоу возвращает эпоху диско, приезжает в Киев, чтобы сделать особенным День святого Валентина. Его музыка цепкая и она заставляет двигаться, даря энергию, тусовочную романтику и веселое настроение, за которым многие успели заскучать.

Где? HC Hall (пр. Освободителей, 1). Начало: 22:00. Цена: от 500 гривен.

Todd Terje /facebook.com/events/1279560388920896/

Ранее сообщалось о том, что группа KAZKA выпустила клип на романтическую песню