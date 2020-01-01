Куда пойти в Киеве на День Валентина 2020: Афиша событий 14 февраля
День святого Валентина - праздник, который хочется провести вместе со своей второй половинкой по-особенному. И редакция сайта Afisha.bigmir.net знает, где это можно сделать. Поэтому мы собрали лучшие мероприятия, которые пройдут в Киеве 14-го февраля.
Kyivstoner. Сольный концерт
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Популярный блогер и музыкант Kyivstoner уже давно покорил сердца своей полуторамиллионной аудитории. И в самый романтичный день года он выступит с сольным концертом в столице, где исполнит свои лучшие хиты.
Где? ATLAS (ул. Сечевых Стрельцов, 37-41). Начало: 19:00. Цена: от 400 гривен.
Про Любовь
Большой праздничный концерт в одном из лучших клубов Киева расскажет про светлое, великолепное и теплое чувство - Про любовь! А выйдут на сцену в этот вечер группы Скрябин, Друга Ріка и LETAY, которые споют свои лучшие романтические хиты.
Где? Stereo Plaza (пр. Лобановского, 119). Начало: 19:00. Цена: от 350 гривен.
Крихітка
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Украинский инди-рок развивается и по-настоящему радует. И этот коллектив только подтверждает этот факт. В День Валентина они выйдут на сцену впервые за три года. За ними соскучились фанаты, а они соскучились за ними. Поэтому чувства здесь будут бурлить!
Где? Bel Etage (ул. Шота Руставели, 16А). Начало: 19:00. Цена: от 500 гривен.
Лайма Вайкуле
Эксклюзивный концерт легендарной певицы в Киеве, посвященный романтическому дню, который может стать лучшим подарком на этот праздник. Ведь ее песни переполнены чувствами, она является иконой стиля, символом эпохи, а все ее шоу по-настоящему грандиозны.
Где? Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 5900 гривен.
Джаз и коктейли в парковом
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Праздничный вечер вполне может стать волшебным. Для этого нужна отличная музыка, коктейли, танцы и хорошее настроение. Здесь выступят парижане Lucien & The Kimono Orchestra и киевляне Smooth Operation.
Где? КВЦ Парковый (Парковая дорога, 16А). Начало: 19:00. Цена: от 250 гривен.
Париж. История любви
Как собрать вместе любовь, страсть и музыку? Ответ на этот вопрос есть у Наталии Пичкур, которая как раз в один вечер представит романтическую программу Париж. История любви. А с ней вместе выступит Jazz Ballet Kiev. И все это погрузит в атмосферу самого любвеобильного города Европы.
Где? Freedom Hall (ул. Кирилловская, 134). Начало: 20:00. Цена: от 375 гривен.
Самый романтичный стендап
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А вот лучшие комики нашей страны могут смешать романтику и юмор, ведь в Валентинов день они будут шутить про отношения, любовь, про вторые половинки и многое другое. И будьте уверены - их юмор свеж и не банален!
Где? Fedoriv Hub (ул. Б. Васильковская, 5). Начало: 20:00. Цена: от 250 гривен.
ALEKSEEV
Музыки 14-го февраля, как вы уже догадались, будет много, и составят компанию влюбленным не только их вторые половинки, но и звездные исполнители. На этом концерте дарить эмоции и свою музыку будет Alekseev, ведь он подготовил сольную романтическую программу.
Где? QUEEN (Набережное шоссе, 25). Начало: 21:00. Цена: от 1000 гривен.
TODD TERJE
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Легендарный музыкант, который на каждом своем шоу возвращает эпоху диско, приезжает в Киев, чтобы сделать особенным День святого Валентина. Его музыка цепкая и она заставляет двигаться, даря энергию, тусовочную романтику и веселое настроение, за которым многие успели заскучать.
Где? HC Hall (пр. Освободителей, 1). Начало: 22:00. Цена: от 500 гривен.
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