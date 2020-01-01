Кинопремьеры: Хищные Птицы, Особенные и Портрет девушки в огне

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Кинопремьеры недели /Flickr

Первые фильмы февраля уже стартовали в кинотеатрах, и на этот раз большие экраны страны пополнились супергеройскими блокбастерами от DC, драмами, артхаусом и мультфильмами. Так что, смотреть точно есть что, и каждый сможет подобрать что-то по вкусу.

Хищные Птицы: Потрясающая история Харли Квинн

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Долгожданный блокбастер от DC, который входит в общую, но уже обновленную киновселенную. Харли рассталась с Джокером и теперь ведет самостоятельную жизнь, но опасности ее подстерегают повсюду. И ей придется собрать женскую команду, чтобы противостоять злодею по прозвищу Черная Маска. Наша редакция, кстати, уже посмотрела фильм и написала на него рецензию.

Портрет девушки в огне

Драма о молодой художнице Марианне, которой нужно было написать портрет дочери владельца одного поместья, которую хотят выдать замуж. Но та отказывалась, чтобы ее рисовали, поэтому Марианна должна была проводить с ней время, чтобы работать по памяти.

Тролль: История с хвостом

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Одно маленькое королевство троллей живет в глубине леса. Но однажды случилась беда - во время забега их король попал в ловушку и стал камнем, а трон занял его злой брат. И только один юный принц может спасти положение, но для этого ему нужно отправиться в мир людей.

Особенные

Бруно и Малик - люди, которые уже более двадцати лет занимаются с детьми и подростками с аутизмом. Под их контролем две некоммерческие организации, где учат людей из неблагополучных мест заниматься с тяжелыми случаями.

Викинг Вик

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Анимационная картина о Вике, который, хоть и не вышел ростом, но всегда мечтал отправиться в дальнее плаванье, чтобы быть, как его отец. И однажды его мать попадает в плен, а Вику приходится отправиться в опасное путешествие до Асгарда, чтобы спасти ее.

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