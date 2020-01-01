Оскар-2020: Что нужно знать о фильмах-номинантах

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Оскар-2020 /Flickr

Уже 10-го февраля состоится 92-ая церемония вручения премии Оскар лучшим, по мнению американских киноакадемиков, фильмам. В этом году номинировано аж девять лент, каждая из которых заслуживает отдельного внимания, и их точно стоит посмотреть. Редакция сайта Afisha.bigmir.net рассказывает, что нужно знать о картинах-номинантах в преддверии Оскара.

Ford против Ferrari

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Биографическая лента Джеймса Мэнголда, в которой главные роли достались тандему Кристиана Бэйла и Мэтта Деймона. Речь здесь идет о людях, которые для Форда специально должны были создать такой спорткар, какой сможет конкурировать с машинами Ferrari на гонках Ле-Мана в 1966-ом. Бэйл снова дополнил свое перевоплощение серьезным сбросом веса, а Дэймон просто реабилитировался после ряда не самых лучших своих работ. В итоге двухчасовой гоночный байопик завоевал любовь критиков (92 процента на Rotten Tomatoes) и зрителей (8.2 на IMDB). Картина точно не получит главный Оскар, но сама номинация как бы говорит о том, что пропускать такой хит нельзя. Тем более, что подобное кино увидеть можно крайне редко.

Кролик Джоджо

Когда Disney приобрели, FOX боссы и эксперты студии начали отсматривать проекты, решая, что закрыть, а что выпустить. В общем, судьба политической сатиры о мальчике, мечтающем стать частью нацистского режима, и воображаемом Адольфе Гитлере во времена Второй мировой была под угрозой, потому что считали эту картину одним из самых безамбициозных проектов. В итоге - шесть номинаций на Оскар, премия гильдии сценаристов и BAFTA за оригинальный сценарий (что дает огромный шанс победитель в этой же номинации у американской киноакадемии), а также народная любовь (8.0 на IMDB) и хвала критиков (80% на RT). Что ж, выходит и эксперты самых успешных компаний иногда ошибаются.

Маленькие женщины

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Экранизаций романа Луизы Мэй Олкотт было, по меньшей мере, целых семь. Многие сомневались, но, когда стало известно, что написанием и постановкой займется любимая режиссерка хипстеров и икона феминистичного кино Грета Гервиг, все спокойно выдохнули и просто ждали. Тем более, что здесь еще и просто дримтим-команда актеров в лице Сирши Ронан, Флоренс Пью (они обе номинированы за игру), Эммы Уотсон, Лоры Дерн, Мерил Стрип, Тимоти Шаламе и многих других. Откровенного нарратива о борьбе за права женщин здесь нет, зато есть чудесная игра, постановка, визуальный ряд и драма о взрослении и чувствах, собравшая 95% на RT и 8.1 на IMDB. Оскаров, скорее всего, не соберет, но скрасить вечер точно сможет, оставив только приятное послевкусие.

Ирландец

Трех с половиной часовая гангстерская драма от Мартина Скорсезе, в которой он собрал настоящих титанов Голливуда (Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Джо Пеши), по-настоящему впечатляет своим размахом и грандиозностью. Много говорить бессмысленно (лучше увидеть), у фильма 96% на RT и 8 баллов на IMDB, а также целых десять номинаций на Оскар (где есть почти все основные категории). К сожалению, лента является чуть ли главным анти-фаворитом премии, однако взамен этому кино Мартина Скорсезе однозначно станет культовым и вечным.

Паразиты

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Удивительно, как нестандартный триллер от южнокорейских киноделов показал, что непопулярный в мире жанр может стать абсолютным хитом и чуть ли не шедевром, как об этом твердят критики и простые ценители (99% на RT и 8.6 на IMDB). Золотая пальмовая ветвь в Каннах, Лучший иностранный фильм на Золотом глобусе, та же награда плюс сценарий на BAFTA и шесть номинаций на Оскар. Эта история о бедной семье, которая разными путями (не самыми честными) добивается рабочих мест у одной богатой семьи, не просто стала одним из самых обсуждаемых кинопродуктов 2019-го года, но и является одним из фаворитов оскаровской гонки. Как минимум, статуэтка за сценарий и лучший международный фильм почти в руках у Пона Джун-хо, а там увидим, какие сюрпризы нам приготовили киноакадемики.

Брачная история

Один из проектов от Netflix, да еще и от Ноа Баумабаха (он, кстати, муж Греты Гервиг, а значит, что работы пары попали в ТОП фильмов 2019-го) показывает горькую и действительно трогательную историю о супругах, которые находятся в процессе развода. Оба героя - творческие личности. И их просто великолепно отыграли Скарлетт Йоханссон и Адам Драйвер, которые, к слову, иногда показывали и обратное на экране. Эта картина точно стала одной из лучших в их карьерах, ее похвалили 95% критиков на RT и средний балл на IMDB равен 8.1. Оскар, вероятно, заберет Лора Дерн за роль жесткой адвокатессы. На статуэтку она давно наиграла, а вот остальным придется постараться в будущем.

Однажды в Голливуде

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Слова излишни - девятый фильм Квентина Тарантино и, скорее всего, предпоследний в его карьере режиссера. Великолепная атмосфера Голливуда конца 60-ых, неспешное повествование, любимые фишки мастера, блестящий тандем Лео ДиКаприо и Брэда Питта (последний должен наконец-то получить Оскар) и альтернативная версия ужасных событий того времени, когда участники секты маньяка Чарльза Мэнсона жестоко убили Шерон Тейт и ее друзей в доме Романа Полански, пока тот был в Европе. Некоторые критики разошлись во мнениях, поэтому на RT у фильма 85% (что и без того уже очень хорошо), а на IMDB - 7.7. Номинаций у картины аж десять, шансы 50/50, зато в наличии уже три Золотых глобуса (Лучшая комедия или мюзикл, Лучший сценарий и Лучшая мужская роль второго плана). Как будут обстоять дела на Оскаре, узнаем уже совсем скоро.

1917

Наверное, самый главный фаворит киноакадемии в этом году, уже успевший собрать ряд наград, в том числе и от Гильдии продюсеров США, что является главным ориентиром на Оскар. Если не подует ветер перемен, то у военной драмы Сэма Мендеса будет, как минимум, три статуэтки (Лучший фильм, Лучший режиссер и Лучшая работа оператора). Зрители остались крайне довольны увиденным (8.5 на IMDB), как и многие критики (89% на RT). А если вы еще не видели ленту, то лучше всего, конечно же, узреть ее на большом экране, ведь там - захватывающие кадры ужасов войны, эффект погружения и ежесекундного наблюдения за главными героями, а также длинные дубли с едва ли заметными монтажными склейками. В общем, технический шедевр у создателей получился, да и вряд ли кто-либо будет спорить, что это один из главных военных блокбастеров за много лет.

Джокер

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It's revolution, Johnny! Нет, речь идет не о новой технике от Apple или других компаний, а о кинокомиксе от Warner и DC, который разрушил все шаблоны и представления про данный жанр. Весь мир убедился, что экранизации графических романов могут быть лишены экшена и быть наполнены мощной драмой. Вдобавок весь мир был впечатлен актерской игрой Хоакина Феникса, окончательно закрепившем за собой звание одного из главных голливудских актеров, а сам фильм стал первым с рейтином 18+, собравшим более миллиарда долларов в прокате. И хотя мировые критики уж очень неоднозначно оценивали картину (всего лишь 68% на Rotten Tomatoes), зрители пришли в восторг (8.6 на IMDB). У Джокера уже много наград (первой стала победа на Венецианском кинофестивале), большинство из которых достались Фениксу. Поэтому и Оскар он точно получит. А вот как дело будет обстоять в других категориях (всего их одиннадцать), мы узнаем уже 10-го февраля.

Ранее сообщалось о том, что объявлены победители премии BAFTA-2020