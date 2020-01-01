BAFTA-2020: Объявлены победители британского Оскара

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Лауреаты кинопремии BAFTA-2020 /Flickr

В Лондоне прошло вручение премий Британской киноакадемии, которая называется BAFTA. Она является аналогом американского Оскара. Главным триумфатором церемонии 2020-го года стала военная драма 1917, победившая в номинациях Лучший фильм, Лучший британский фильм, Лучший режиссер (Сэм Мендес), Лучшие спецэффекты, Лучшая работа оператора, Лучший звук и Лучшая работа художника-постановщика.

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Лучшими актерами 2019-го года были названы Хоакин Феникс (Джокер), Рене Зелльвегер (Джуди), второй план - Брэд Питт (Однажды в Голливуде) и Лора Дерн (Брачная история). Кроме того, впервые был награжден и актерский ансамбль - победителем стал фильм Джокер.

Паразиты стали лучшим иностранным фильмом, Клаус - лучшим мультфильмом, а за сценарий награды получили Кролик Джоджо (адаптированный) и снова Паразиты (оригинальный).

Лента Мартина Скорсезе Ирландец была одним из лидеров по количеству номинаций (их было десять), однако не получила ни одной награды.

Ранее сообщалось о том, что THR предсказали возможных победителей Оскара-2020