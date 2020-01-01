Американские продюсеры назвали лучший фильм года

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1917 стал лучшим фильмов года по версии Гильдии продюсеров США /Flickr

Наградный сезон в США идет полным ходом и помимо Гильдии киноактеров свои премии вручила и Гильдия продюсеров (PGA), которая считается главным индикатором на премию Оскар. Зачастую их лауреаты совпадают, как это было и в прошлом году с Зеленой Книгой.

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Победителем на этот раз стала военная драма 1917 от режиссера Сэма Мендеса о Первой мировой. Анимационная лента История игрушек 4 была награждена как лучший мультфильм, а среди сериалов победителями стали Дрянь, Чернобыль и Наследники.

Кроме этого, почетной премии Дэвида О. Селзника была удостоена продюсерская компания PLAN B, в которую создали Брэд Питт, Деде Гарднер и Джереми Клейнер.

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